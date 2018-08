A harcos nők témájú lánybúcsú mindent visz

A Seattle-ben élő menyasszony, Alex Pinkerton igen menő tematikát talált ki a lánybúcsújára, és aköré szervezett egy egész hétvégét a koszorúslányaival a kanadai Banffban. Elmondása szerint az elmúlt másfél évben mindannyian megérezték, milyen nyomás nehezedik rájuk, nőkre, és ezért felvetette a barátnőinek, mit szólnának a „harcos nők” lánybúcsú-tematikához. Mindenki benne volt. „Ezen a hétvégén nemcsak a közelgő férjhezmenetelemet ünnepeltük, hanem azt is, hogy mindig ott vagyunk egymásnak, támogatjuk egymást, bármikor számíthatunk a másikra” – mondta el a leendő feleség.

A hat fiatal nő – a menyasszony, a nővére és négy barátnőjük – az egész hétvégét harcos jelmezbe öltözve töltötte: sétáltak és fotózkodtak a Louis-tó körül, demonstrálva a női erőt. Míg sokan a netről szoktak jelmezeket rendelni, addig a lánybúcsúra a menyasszony és az egyik barátnője készítette el a menő harci öltözékeket.

Alex a lánybúcsún készült jelmezes fotókat egy ismerőse révén az egyik legnagyobb női egyenjogúsági szervezet Facebook-oldalára is kiposztolta, de nem számított ekkora támogatásra és reakcióhullámra. „Azt szerettem volna elérni, hogy más nők is érezzék azt a szeretetet és támogatást, ami megvan közöttünk” – jegyezte meg a fiatal nő, utalva arra, hogy mennyire összetartó a lánycsapatuk. „Hihetetlen volt, hogy mennyi örömet és pozitívumot hoztak elő a képeink az emberekből” – lelkendezett Alex, aki arra bátorítja a nőket, hogy nyugodtan merítsenek az ötletéből: „Tegyétek meg ti is! Csináljátok meg nálunk jobban, és küldjetek képeket! Az élet kemény, így a nők is azok. Küzdenünk kell vállvetve, egymást támogatva!”

