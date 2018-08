„Kidobott az esküvőjéről, mert allergiás vagyok a levendulára” – kitálaltak az exkoszorúslányok

A bevezetőben említett koszorúslány, bizonyos Courtney Duffy ezután billentyűzetet ragadott, és egy Twitter-üzenetben panaszolta el a világnak – de legfőképp annak a légitársaságnak, amelynél jegyet váltott, hogy mindenképp ott lehessen az esküvőn –, hogy mi történt vele. Még azt az e-mailt is mellékelte a poszthoz, amit a menyasszonytól kapott.

Ebben a bizonyos levélben a menyasszony, Alexandra azt sérelmezte, hogy koszorúslánya túlságosan el van foglalva a tanulmányaival ahhoz, hogy elég ideje maradjon az esküvői előkészületekre. „Hatalmas szívességre kérnélek. Még soha senkitől nem kértem ilyen nehéz dolgot” – kezdte levelében a menyasszony, majd így folytatta: „Szeretném, ha lemondanál a koszorúslányi feladataidról, mert nyilvánvaló, hogy a más elfoglaltságaid miatt nem tudsz egész emberként részt venni az előkészületekben.”

És ez még nem is minden! Alexandra a levél végén még a koszorúslányoknak szánt ruhát is visszakérte Courtney-től, hogy azt átadhassa majd annak, aki Courtney helyére lép. Nos, Courtney posztját azóta már több százezren olvasták a Twitteren. Többek között olyan volt koszorúslányok is, akiket – Courtney-hez hasonlóan – röviddel a ceremónia előtt „mentettek fel a szolgálat alól”, és akik most ország-világnak elárulták, miért tették ezt velük. Kiválogattuk a legfurcsább indokokat.

„Túl messze laksz”

A georgiai Tori Holdert Courtney-hez hasonlóan napokkal a ceremónia előtt mentették fel. A BBC-nek elárulta, a menyasszony azzal magyarázta a dolgot, hogy a vőlegény kíséretének létszáma két fővel csökkent, így a koszorúslányok egyszerűen túl sokan lettek. „Az esküvőre azért elmehettem, sőt a végén még segítenem is kellett a párnak. Csak később derült ki, hogy valójában azért nem lettem koszorúslány, mert kocsival is 10 órányira laktam az esküvő helyszínétől.”

„Kidobott, mert allergiás vagyok a levendulára”

„Engem azért raktak ki az esküvőről, mert szóvá mertem tenni, hogy súlyosan allergiás vagyok a levendulára, amit a pár a díszítés fő elemének választott. Jobban akarták a virágokat, mint engem” – panaszolta Erika a Twitteren, majd hozzátette: „Mikor visszavonták a meghívást, az egészet úgy állították be, mintha csak az egészségem miatt aggódnának.”

„Ráment a barátságunk”

Ellentétben a többi koszorúslánnyal, Kimi tökéletes koszorúslány volt. A Twitteren azt írja, ő segített kiválasztani a helyszínt, és még jó pár fontos részlet megszervezésében is segített, mikor a menyasszony váratlanul, minden indok nélkül megvált tőle. „8 éve történt, de a mai napig sem tudtam megbocsátani neki” – írja, majd hozzáteszi, a legrosszabb része az volt a dolognak, hogy az esküvőre mindezek ellenére is el kellett mennie, mert a férje benne maradt a vőlegény kíséretében. „Nem szépítem, a menyasszonnyal soha többet nem beszéltem utána. Erre a húzására ráment a barátságunk.”