Kiállt egy táblával az út szélére, azóta állásajánlatokkal bombázzák

Szinte percek alatt megváltozott a 26 éves munkanélküli webfejlesztő, David Casarez élete, amikor öltönyben és nyakkendőben kiállt az út szélére, kezében egy táblával, amin a következő felirat volt olvasható: „Hajléktalan vagyok, és éhes a sikerre. Vegyél el egy önéletrajzot!”

A kaliforniai Mountain View-ban élő hajléktalan férfi egy Twitter-posztnak köszönhetően rövid időn belül több száz állásajánlatot kapott.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7

Jasmine Scofield éppen arra autózott, meglátta Davidet, váltott vele pár szót, lefotózta, a képet pedig a fiatalember hozzájárulásával kiposztolta a Twitterre a következő felhívással: „Ma láttam ezt a fiatal hajléktalant, aki nem pénzt kért az arra járóktól, hanem azt, hogy vigyenek az önéletrajzából. Csodálatos lenne, ha valaki a Szilícium-völgyben segíteni tudna neki.”

A tweetet azóta már 140 ezren megosztották, Davidet pedig elárasztották állásajánlatokkal. Körülbelül kétszázat kapott, köztük a Google-tól, a Neflixtől és a LinkedIntől is.

„Tudtam, hogy kiposztolják a közösségi médiában, de nem számítottam rá, hogy ekkorát robban. Tényleg csak munkát szeretnék, nem pedig pénzt” – nyilatkozta a tévében a fiatalember, akinek valóban a 24. órában indult be a karrierje. „Már úgy voltam vele, hogy ha ez sem jön be, akkor feladom az álmomat, és hazamegyek” – vallotta be David, aki a Twitteren köszönte meg, hogy ennyien segítettek neki.

Thank you everyone for the outpouring of support! I am completely floored by how many are interested in my #Hungry4Success story. I have met several who have been or currently are in the same situation tell me their story. I am glad to be an inspiration for you all.

— David Casarez (@DavidCasarez17) 2018. július 29.