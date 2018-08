45 kilót ledobott, hogy rendőr lehessen

Hihetetlenül inspiráló az amerikai Georgia államban élő James Cornelius története, aki az elkötelezettsége miatt rengeteget fogyott, ugyanis megfogadta, hogy rendőr lesz, hogy eltartsa a fiát. A férfi eredetileg 153 kilót nyomott, és még a futás is nehezére esett, amikor belevágott az edzésbe.

„Szükségem volt munkára, hogy gondoskodhassak a fiamról, és rendőrtiszt akartam lenni” – árulta el. Corneliust 2017 augusztusában vették fel a rendőrségre, de az első pillanattól fogva tudta, hogy drasztikus fogyásra lesz szüksége, mivel elbukott az első fizikai alkalmassági vizsgán.

Ahogy elkezdett változtatni a napi életvitelén, egyre fittebbé vált. Először csak ütemes séták voltak, majd jöttek a laza kocogások, idővel pedig már képes volt a tempósabb futásra. Decemberben már hihetetlen előrelépést tett: 10 perccel megjavította a futási idejét az alkalmassági teszten.

APD PROUD: Officer James Cornelius is our #MondayMotivation! He lost 100 pounds while working to become a police officer in the APD Training Academy. Officer Cornelius was recently sworn in and works in Zone 4 (Southwest Atlanta). #BeforeandAfter #WeightLoss #GrindNowShineLater pic.twitter.com/pfvAnn3U9t

— Atlanta Police Dept (@Atlanta_Police) 2018. július 23.