Könnyed nyári csirkés kölessaláta! – A világbajnok szuper egészséges étele

Talán a nagy melegtől enni sem tudunk, nem kívánjuk a nehéz ételeket, inkább valami finom, ropogós, friss, életerőtől duzzadó étekre van szükségünk.

A mai nap könnyed salátát készítünk, aminek fő alapanyaga a zöldsalátán kívül a köles lesz.

Ez a különleges, rég elfelejtett gabona Kínából származik, több 10.000 éves múltra tekint vissza. Gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatják, sőt a diétába is beilleszthető, hiszen magas a rosttartalma, nyomelemekben, ásványi anyagokban gazdag. Lúgosító hatású, ezért böjtölésnél is kiváló. Számos kiválósága mellett a köröm, a haj, a bőr ápolásában, erősítésében, építésében is kiemelkedő a szerepe. Még egy utolsó információ róla: az egyetlen gabona, amelyik teljes értékű fehérjét tartalmaz. Ezeket tudván használom én is, nemcsak húsok mellé köretnek, hanem salátákba is.

A következő receptemet mindenki a saját kénye-kedvére variálhatja, én most csirkemellett használok hozzá, de pulykamellel vagy hallal, rákkal együtt is kiváló. A vegetáriánusok is gondolok, nekik a következőt javaslom:

ovo-lakto-vegetáriánus: készítse el főtt tojással vagy sajttal

laktovegetáriánus: készítse el sajttal

A szigorú vegetáriánusok pedig a zöldségeket variálják.

Alaprecept:

Gabi csirkés, köleses nyári salátája

Hozzávalók:

kerti zöldsaláta (lehet jégsaláta, lolli, madárbegy, rukkola, fejes saláta, vagy a boltban kapható zöld saláta mix)

kígyóuborka felkockázva

2 főt tojás

egy nagyobb kápia paprika felkockázva

egy nagyobb kaliforniai paprika felkockázva (játszhatunk a színekkel)

4-5 koktélparadicsom felszeletelve

2-3 szál petrezselyem

100 g csirkemell kockára vágva, lepirítva

sült hagyma

30 g főtt köles

Az öntethez:

1 dl saláta-olívaolaj

1 zöld lime kifacsart leve

Himalája só ízlés szerint

frissen őrölt feketebors ízlés szerint

Elkészítés:

Mossuk meg a zöldeket, csepegtessük le, tegyük fel a tojásunkat főzni. Pirítsuk le kókuszzsírban só-bors hozzáadásával a csirkemell darabjainkat és áztassuk be a kölesünket egy 10 percre. A beáztatott gabonánkat forró, már megsózott vízbe öntsük, lassú tűzön fedő alatt főzzük 10-12 percet, majd szűrjük le, csepegtessük le és tegyük egy tálba.

Közben vegyünk egy nagyobb tálat a salátánk összeállításához. Tegyük bele a saláta leveleinket aprítva (nem kell késsel bíbelődni, kézzel rusztikusan összedarabolhatjuk), öntsük hozzá a felszeletelt kápia és kaliforniai paprikánkat, a paradicsomokat az uborkát és morzsoljuk bele a petrezselymet.

Az öntetet keverjük össze egy kis tálba, majd öntsük a salátánkra és alaposan forgassuk át. Most jöhet hozzá a köles és a csirkemell darabok ízlés szerint, majd jöhet egy újabb összeforgatás.

A tálalás során, tegyünk pár darab főt tojást a salátánk tetejére és szórjuk meg sült hagymával.

Kész is vagyunk. Jó étvágyat kívánok hozzá.

TIPP: Aki szereti, piríthat gombát is a salátába, vagy feldobhatja kapribogyóval, olajbogyóval, hagymával, sőt avokádóval. Azoknak pedig, akik húst nem esznek, a fenyőmagot, pirított mandulát vagy diót javaslom a hagyma és a hús helyett.

A cikk szerzője Bánkuti Gabriella fitneszvilágbajnok, tréner, akinek 10 kedvenc zsírégető gyümölcsét itt megnézheted!