„Egyedül hagytam otthon az ötéves fiamat, de ettől még nem vagyok rossz anya”

Alicia Stein erről abban a Scary Mommy oldalán közzétett vallomásában ír, amiből kiderül, mit érzett akkor, mikor először hagyta otthon magára ötéves kisfiát. „Mielőtt még bárki rám hívja a gyámügyet, vagy a gyermekjólétiseket, elmondom, aznap nem igazán volt választásom.”Aliciának aznap választania kellett, vagy egyedül indítja útnak az iskolába 11 éves kisfiát, vagy az esős, hűvös időben magával citálja ötéves testvérét is, aki épp lázas betegen feküdt otthon.

Alicia hosszas tépelődés után úgy döntött: míg elkíséri a nagyobbat, otthon hagyja egyedül a kisebbet. Őszintén elmondta azt is, miért döntött így. „A nagyobbik fiam sulija az utcánkban van, én pedig csak a blokkunk végéig terveztem kísérni őt. Ami azt jelenti, a kicsit gyakorlatilag néhány percre készültem magára hagyni. Megkönnyítette a döntést az időjárás is: kinnt ugyanis erős, hideg szél fújt és igencsak hűvös volt, aminek nem akartam egy beteg gyereket kitenni.”

Az anyuka bevallja, ezt megelőzően még sose hagyta magára kisebbik fiát, csak akkor, ha kiszaladt a postáért, vagy a szeméttel. „Aztán rájöttem, amire készülök éppen, alig valamiben különbözik attól, amikor kiszaladok a szeméttel, vagy engedem, hogy a fiam a kertben játsszon, míg én az ebédjét készítem. A különbség ezúttal annyi lesz, hogy nem tudom rajta tartani a fél szememet. Szó szerint legalábbis biztos nem.”

Bár egy percig sem aggódott azon, hogy távollétében valami baj történik majd, az anyuka ennek ellenére szükségét érezte, hogy elmondja gyerekeinek, mire készül. „Nem attól féltem, amit csinálni készültünk, hanem attól, hogy valaki emiatt elítél majd, ne adj isten, bajba sodor miatta.”

„Igen, végül magára hagytam az ötévesemet hét teljes percre. (Higgyétek el, mértem.) Gondoskodtam róla, hogy az iPadja be legyen állítva, hogy írhasson nekem, ha baj van (ami remekül megy neki), és a lelkére csomóztam azt is, hogy még csak véletlenül se nyissa ki az ajtót senkinek se. Miután kiléptünk a házból, elkísértem a nagyobbik fiamat a kereszteződésig, adtam neki egy nagy puszit, majd rohantam is vissza a házunkhoz, hogy az ötévesemet pontosan ott találjam, ahol hét perccel azelőtt hagytam.”