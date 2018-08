Egyetlen jeggyel lehetne utazni az egész országban

Közlekedésügyi interjút közölt Mosóczi Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárával a Magyar Idők. A legfontosabb, amin Mosóczi szerint dolgoznak, a közúti-vasúti közösségi közlekedési rendszerek összehangolása, hogy egységes menetrendi, utastájékoztatási és jegyrendszert hozzanak létre 2020-ra.

„Ez magában foglalja a vasúti és buszjáratok párhuzamosságainak kiszűrését, a csatlakozások biztonságos megszervezését, de azt is, hogy az ország két pontja közt utazva csak egy jegyet kelljen megváltanunk, függetlenül attól, hogy ehhez hányfajta szolgáltatást kell igénybe vennünk, hányszor szállunk át buszról vonatra, helyi járatról helyközire” – mondta az államtitkár. Azt is elmondta, hogy ehhez „egyelőre” nem tervezik egy cégbe összevonni a közlekedési vállalatokat.

Mosóczi arról is beszélt, hogy hamarosan bizonyos vonalakon már 160-nal fognak menni a vonatok. „Az első vasútvonalunk, amely bizonyos részein már ma is alkalmas 160-ra, a Budapest–Hegyeshalom, a RailJetek Bécs felé és a belföldi intercityjáratok Győrig nagy sebességgel roboghatnak. A fővonalakon 2022 végétől 160-nal mehetnek a vonatok, és akár ennél is korábban a jelenleg korszerűsítés alatt álló Budapest–Hatvan és Budapest–Pusztaszabolcs szakaszokon” – szedte össze a legfontosabbakat.

Az autópálya-építés is folytatódik, itt a legfontosabb cél, hogy kelet–nyugati irányú közlekedési tengely jöjjön létre.