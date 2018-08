Védőruhát kell viselnie a napallergiás lánynak, ahányszor kilép az utcára

A kilencéves Caitlin McCabe is ettől a gyógyíthatatlan genetikai rendellenességtől szenved, ami azt jelenti, hogy a teste nem képes az UV-sugárzás által okozott DNS-károsodások kijavítására. A kislány egy átlagos napja úgy kezdődik, mielőtt kilépne a napfényes utcára, hogy UV-blokkoló védőruhát és kesztyűt húz magára. Ha Caitlin testének akár egy hüvelyknyi felületét is érné a Nap, a bőre visszafordíthatatlan károkat szenvedne kevesebb mint másfél perc alatt.

Édesanyja arra is ügyel, hogy lányát otthonukban se érje erős világítás, ezért mindenhol LED-lámpákat használnak, illetve az ablakokat is UV-blokkoló réteggel borította be. Szülei gyerekük egy hónapos korában vették észre először, hogy valami baj van, amikor a napsugárzás érte babakocsiban felvisított a kislány, akinek a testét pikkelyes égések borították. Sajnos az emberek többször is megjegyzéseket tesznek Caitlin kinézetére, ami szörnyű érzést kelt benne, mert emlékezteti rá, hogy nem olyan, mint a többi gyerek, viszont azt is a fejében tartja, hogy így marad egészséges és ép.

SWNS