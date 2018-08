Együtt fogyott le az idős pár

A 71 éves Tony túl van egy stroke-on és egy trombózison, ráadásul 2-es típusú cukorbetegségben szenvedett, míg 76 éves feleségét, Ednát asztma és ízületi gyulladás kínozta. Az évek során a nő számos étrendet kipróbált, míg Tony soha nem vállalkozott egy diétára sem. Két évvel ezelőtt azonban elhatározták, hogy együtt próbálnak lefogyni, hátha úgy könnyebb lesz.

A Daily Star Online a házaspárral készített interjújában a skót pár feltárta életmódváltásuk részleteit.

„Mindketten úgy döntöttünk, hogy fogyásra van szükségünk, ezért kerestem egy edzőcsoportot, amikor olvastam a magazinokat és láttam mások sikerét. Az elmúlt évek során többször is próbálkoztam, mivel túlsúlyos voltam a felnőtt életem legnagyobb részében, de mindig feladtam egy idő után” – mondta el Edna.

Míg a legtöbb diétában nélkülözni kell bizonyos élelmiszereket és ételeket, Edna ragaszkodik ahhoz, hogy kedvenceiket továbbra is egyék. Arra viszont mindketten jobban odafigyelnek, hogy több egészséges ételt, például gyümölcsöt és zöldséget fogyasszanak.

A pár nemcsak több mint ötvenkilós fogyással büszkélkedhet együtt, hanem egészségük is jobb most. Ednának az asztmája javult, az eddig használt járóbotját is eldobhatta, míg Tonynak nem kell szednie gyógyszereit a cukorbetegségére.

Daily Star