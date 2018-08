Egészségtudatos magazin címlaplánya lett a túlsúlyos blogger – Mit üzen ez nekünk?

Mert igen, Tess Holliday ugyanis rendszeresen edz. Az Instagram-oldalán az őszinte posztok teljesen másról szólnak. Például arról, hogy 11 évesen otthagyta az iskolát, annyira bántották a társai a súlya miatt. A döntés mentette meg az életét. Tess Holliday nem véletlenül vált a testpozitív mozgalom egyik leghatározottabb képviselőjévé. A gyerekkori élmények mellé felsorakoznak tinikori, fiatalkori tapasztalatok is. Sőt, az utóbbi években, amikor már világszerte ismert volt, akkor sem kímélték: volt, amikor azért szóltak be neki, mert nem hitték el, hogy babát vár, azt gondolták, csak kövér. Mások arra kérdeztek rá, vajon beteg-e, hogy ilyen túlsúlya van.

A modell ma már nem magyarázkodik feleslegesen. Abban hisz, hogy saját maga miatt kell cselekednie, nem mások elvárásai miatt. Azt hirdeti, hogy úgy kell rendszeresen mozognia, hogy az a mozgásforma illeszkedjen az egyéniségéhez és az életmódjához is. Arra biztat másokat, hogy magukkal foglalkozzanak, másokat pedig ne ítéljenek el azért, amit a testükkel tesznek. Ő már megtapasztalta, hogy az önszeretet számára azt jelenti, hogy sokkal többet foglalkozik önmagával.

KAPCSOLÓDÓ Szülés után testépítő bajnokká vált a túlsúlyos anyuka

Bármennyire is egyetértünk Tess Holiday mozgalmával, az általa létrehozott #effyourbeautystandards mozgalommal, a #girlpower és a #bodypositivism sem menthet fel bennünket az alól, hogy figyeljünk magunkra, és észnél legyünk, ha edzésről, mozgásról van szó. A Self magazin címlapját sokan úgy értelmezték, hogy innentől piedesztálra emeljük a kövér nőt, és szabadon ehetjük a harmadik vagy negyedik tábla csokinkat is. Mások megértették, hogy itt az elfogadásról van szó, és arra, hogy mindig a saját házunk táján tegyünk először rendet.

Mi azt mondjuk, a rendszeres mozgás nem megkerülhető, és ha komoly túlsúlyt cipelünk, akkor mindenképp figyeljünk oda!

„Semmiképpen se kezdjünk el őrülten edzeni, mert nagyon nagy a kockázata egy sérülésnek! – figyelmeztet személyi edző szakértőnk, Kiskó Anna. – Egy jó edző motivál, és a nehezebb pillanatokat is segít átvészelni. Tudja, mikor, milyen súllyal edzünk, mekkora ismétlésszámmal, így hamarabb el tudjuk érni a kitűzött célt. Nem beszélve arról, hogy a gyakorlatok helyes kivitelezése is nagyon fontos. Ha nem kérünk segítséget szakembertől, sokszor nagyobb bajt okozhatunk, amivel ezután kivonjuk magunkat a forgalomból akár hónapokra.”

Erre pedig valóban nem lenne semmi szükség, hiszen a rendszeres mozgás a szervezetünk számára elengedhetetlen. A kis lépések ott kezdődnek, amikor egy buszmegállónyit gyalogolunk vagy a lift helyett a lépcsőt választjuk. De vannak, akik annyira komolyan veszik az indulást, hogy nagyon nehéz őket visszafele húzni.

„Amit kerülnünk kell, főleg akkor, ha nem vagyunk hozzászokva a rendszeres testmozgáshoz, hogy túleddzük magunkat és végletekbe esünk! Fontos a fokozatosság. Engem is rendszeresen megkeresnek azzal a vendégeim, hogy akár mindennap jönnének edzeni, de azt gondolom, hogy az ízületeinknek, a szervezetünknek mindenképpen kell a rávezetés. Fontos a pihenés is, mert az izomnak regenerálódnia kell, nem beszélve arról, hogy egy fáradt szervezet nem tud úgy teljesíteni, nem szabad, hogy a mennyiség a minőség rovására menjen! Az edzőnek látnia kell, ki mit bír, a kezdeti állapotfelmérést követően, az edzések során még mindig kiderülhetnek ízületi, izomtani korlátozottságok! Minden szervezet másként reagál a terhelésre! Kerüljük a nagy súlyokkal edzést, főleg, ha túlsúlyosak vagyunk, de a súlyzós, illetve funkcionális edzések mellett iktassunk be kardió edzést is heti 2-3 alkalommal! Ha nagyon profik akarunk lenni, akkor beszerezhetünk egy pulzusmérő órát is, amelynek a segítségével beállíthatjuk a számunkra megfelelő pulzustartományt (ennek kiszámításához kérjük a személyi edző segítségét.)”

A közösségi média sokszor segít az elfogadásban, az inspirálásban, ugyanakkor sokszor csak egy kis szeletet látunk, azt is csillogó mázzal beborítva, flitterrel, csillámokkal meghintve. Ezt erősíti meg Kiskó Anna gyógytornász, személyi edző is, amikor rákérdezünk, mennyire ismerik a saját testüket a nők, mennyire vannak tisztában, hogyan néznek ki.

„Azt látom alapvető problémának, hogy az emberek nem látják önmagukat reálisan. A ránk nehezedő nyomás, amit a reklámok, a Facebook, az Instagram, és még sorolhatnám, helyez, lassan elviselhetetlen. Tévesen azt gondoljuk, csak az a szép, csak az a jó, ha például csontsoványak vagyunk. Közben nem vesszük észre, hogy kedvetlenné váltunk, erőtlenek vagyunk, és az energiaszintünk a padlót veri. Nem eszünk megfelelő mennyiségű és minőségű ételeket, közben őrült edzésbe is kezdünk. A szervezetünk így kimerül, ezért újra esztelen evésbe kezdünk: elindul a jojóeffektus, ami miatt újra csak kedvetlenek leszünk. Nem találjuk azt az egyensúlyt, ami a munkánkban, a baráti és társas kapcsolatainkban is nagyon fontos” – mondja szakértőnk, aki edzőként mindenkit inkább a türelemre int, a diéta helyett pedig az életmódváltásra biztat, és még valamire:

„Egy olyan mozgásforma megtalálására sarkallok mindenkit, ami feltölti a testünket és a lelkünket! Azon is érdemes elgondolkodnunk, miért és kinek sanyargatjuk magunkat? Gondoljunk csak abba bele, hogy egy, a társadalom által már kövérnek titulált nő, aki csupa mosoly, vidámság mennyivel jobb társaság lehet és mennyivel lehet vonzóbb, mint egy állandóan az elvárásoknak megfelelni akaró hisztérika.”

Borítókép: Tess Holliday (b) egy áprilisi Marie Claire gálán Hollywoodban. (Fot0: Stefanie Keenan/Getty Images for Marie Claire)