Hat éve zaklatja egy utasa a buszvezetőt

Imre Marton rémálma 2012-ben kezdődött, amikor Charlie Howells először szállt fel az általa vezetett buszra Oxfordshire-ben. Először csak megjegyezte a sofőr menetrendjét, később már mindig mögötte álldogált, hogy megszagolhassa Martont. Miután bejelentette Imre iránti szerelmét, de ő elutasította, a nő üzenetek ezrével kezdte el bombázni a férfit. Volt, hogy 500 üzenetet is küldött egy nap. Ezekben olyan javaslatokat tett a nő, mint hogy a buszon házasodhatnának össze, illetve azt is állította, hogy megtalálta a férfi lakcímét.

Imre feljelentette zaklatóját, akit négy évig tartó gyötrelem után, 2016 májusában két évre lecsuktak. A sofőr 2017 novemberében részt vett a BBC My Stalker and Me című dokumentumfilmjében, hogy segítsen felhívni a figyelmet a problémára. De megjelenése után Howells újra feltűnt, és ezt üzente a férfinak a Facebookon: „Te vagy a legnagyobb bolond, amikor a tévében azt mondod, hogy szúrásálló mellényt viselsz. Nos, Charlie már tudja, hová ne szúrjon.”

Idén Howell ismét börtönbe került, most három évre. Imre közben elhagyta a várost, de még mindig fél.

„Nem vigasztal, hogy három évet kapott. Ez csak még több időt ad neki arra, hogy megtervezze, mit fog csinálni legközelebb, és ez megrémít. Soha nem érzem magam biztonságban. Tudom, hogy nem fog megállni, és ez az egész sosem fog véget érni. Biztos vagyok benne, hogy egy napon meg fog ölni, ez a végcél a számára, illetve az, hogy együtt haljunk meg.”

Mirror