Nem tudják elkapni a szegedi pisifantomot

Míg Pécsett kakifantom garázdálkodik, addig Szegeden valaki vagy valakik egy lámpabolt bejáratát vizelik össze rendszeresen. A tulajdonos már arra gyanakszik, hogy a pisifantom otthon összegyűjti a vizeletét és boltja elé önti.

„Nem csak a hétvégén történik meg, teljesen változó az időzítés. Csütörtökről péntekre virradóra is előfordul, de most reggel is volt friss vizelet az üzlet előtt. Néha sztrájkolok és nem takarítom fel, mert szerintem nem az én feladatom a szegedi belváros takarítása” – mondta a Dózsa utcai Otthon-Lux lámpabolt vezetője a Délmagyarnak.

Bencsik Erzsébet elmesélte, hogy az egész a télen kezdődött, akkor jelent meg először a folyadék az üzlet előtt, de akkor még nem tudta, hogy az húgy. Aztán az idő melegebbre fordultával egyből kiderült a folyadék származása, ahogy bűzölögni kezdett. Erzsébet szerint emberi vizeletről van szó, mert a kutyáké más szagú. A tulajdonos így minden reggel azzal kezdi a napját, hogy hipós vízzel felmossa a közterületet.

Erzsébet egyszer megpróbálta lebuktatni a vizelőst, de hiába maradtak bent egész éjjel a boltban munkatársával, aznap este nem érzett ingert a bolt bejáratának összerondítására a pisifantom.