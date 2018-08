A nyár slágere a sárgadinnye, nemcsak finom, hanem egészséges is

Sárgadinnye: nemcsak finom, hanem egészséges is

A sárgadinnye igazi:

A-vitamin-forrás, ami egyebek mellett a haj és a köröm szépségéért felelős

B-vitamin-komplex, ami kedvező hatással van az idegrendszer működésére, illetve az agyműködésre.

C-vitamin- bomba, ami erősíti az immunrendszert

A vitaminokon túl a sárgadinnye ásványianyag-tartalma is magas. A benne lévő kálium vízhajtó hatása révén segít a szervezetnek megszabadulni a salakanyagoktól, amivel nemcsak a fogyást támogatja, hanem az elhízás megelőzésében is fontos szerepet tölt be. Még egy indok, hogy beiktasd a sárgadinnyét az étkezéseid közé!

Készíts belőle egy igazán hűsítő, de egészséges nyári finomságot, azaz fagyit: