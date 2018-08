Michael Phelps rekordját döntötte meg egy Clark Kent nevű fiú

Clark Kent Apuada 10 éves, Superman a beceneve. Szeret úszni, a hétvégén a kaliforniai Far West nemzetközi bajnokságon 100 méter pillangóban 1:09:38-as időt úszott.

Ebben a korcsoportban a szám rekordját Michael Phelps tartotta, ő 1995-ben, ugyancsak tízévesen egy másodperccel gyengébb időt úszott. Apuada, aki négy éve úszik, most az azóta 28 olimpiai érmet nyert sportoló rekordját döntötte meg. Clark Kent az úszáson kívül zongorázik, harcművészetet tanul és programozni is szeret. (CNN via 444)