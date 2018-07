„Ha a hátamra fekszem, a melleim egyszerűen megfojtanak”

„Emlékszem, nagyjából negyedikes voltam, mikor egyik nap, az iskolából hazaérve, azért kezdtem el zokogni, mert meg voltam róla győződve, hogy olyan leszek, mint Bette Middler. Tök normális gyerekkori félelem, igaz? Persze, én se attól féltem, hogy olyan bombasztikus hangom lesz, mint Bette-nek, hanem attól, hogy akkora melleim lesznek majd, mint neki a Barátnők című filmben” – kezdi őszinte, és igencsak szókimondó vallomását Heather Jones a Scary Mommy oldalán.

A folytatásban az amerikai nő elárulta, mikor kilenc éves lett, ő volt az egyetlen az osztályban, aki melltartót viselt. „Az anyukám azzal vigasztalt, hogy korábban érek, mint a társaim, rámutatott, hogy jóval magasabb is vagyok náluk, és hogy egy idő után beérnek majd. Hát, szegénykémnek végül csak a magasságommal kapcsolatban lett végül igaza, merthogy a melleim még most, 37 éves koromban is nőnek.”

Heather azt mondja, össze sem tudja számolni, hány közeli barátjától és távoli ismerősétől hallotta azt a bizonyos mondatot, hogy: „De jó neked, nem adnál kölcsön egy kicsit a melleidből?” „Pedig, ha valakinek, nekem nyugodtan elhihetitek, nem olyan jó dolog ez. Én K kosarat hordok, ami azt jelenti, hogy a melltartóimat simán hordhatná sapka helyett egyszerre akár két ember is. Már, ha egyáltalán találok rájuk megfelelő melltartót, és legalább ugyanilyen nehéz egy mellben jó méretű pólót vásárolnom. És akkor arról nem is beszéltem, hogy ha hanyatt fekszem, a melleim konkrétan az életemre törnek – fuldoklom tőlük.”

Heather elismeri, bár a nagy mellek előnyéről időről-időre hajlamos elfelejtkezni, ezért most a cikk kedvéért igyekezett összegyűjteni néhányat: „El tudok rejteni egy egész üveg bort a melltartómban, és nyugodt szívvel mérhetem a lázamat akár a melleim alatt is, mert működik és erre bizonyítékom is van.”

Bár az esetek többségében igyekszik elviccelni a dolgot, az anyuka elismeri, ha tehetné, már holnap kisebbre műttetné a melleit. Hosszan sorolja a negatívumokat: a hátfájást, a légzési nehezítettséget, a bőrirritációt, amivel a megfelelő higiénia mellett is állandóan küzdenie kell. „Szeretnék egyszer begombolni egy olyan blúzt felvenni és begombolni magamon, ami nem háromszor akkora, mint én, és szeretnék úgy oldalt feküdni az ágyamban, hogy ne kelljen attól félnem, hogy valaki rátenyerel, vagy ráfekszik a melleimre.”

„Ha legközelebb azon kapsz, hogy a melleim méretén viccelődök, és kedved támadna velem együtt nevetni, egy pillanatra gondolj arra, hogy legbelül valójában sírok és mindent megtennék, hogy megszabadulhassak tőlük.”