90 évig voltak házasok, mégse gondolták úgy, hogy a kapcsolatuk különlegesebb, mint másé

Karam Chand 1925-ben 19 évesen, alig néhány hónapnyi udvarlás után döntött úgy, hogy feleségül veszi Katarit. A The Atlantic újságírójának, Glen Milnernek egy korábbi interjúban elmondta, már akkor, amikor megismerte, pontosan tudta, hogy nem talál még egy olyan nőt, mint Katari. „A világ legcsodálatosabb nőjének láttam őt már akkor is, és annak látom most is, majd kilenc évtizeddel később.”

Karam és Katari Indiában, szikh szokásoknak megfelelően kötötték össze az életüket; 8 gyermekük született, akik összesen 27 unokával ajándékozták meg őket. „Mindig alig várjuk, hogy egy születésnap vagy bármilyen más évforduló alkalmával összejöjjön a család” – meséli Katari, aki az utolsó pillanatig gondoskodott Karamról, aki 2016-ban halt meg 110 éves korában.

„Különlegesnek mondják a kapcsolatunkat, de igazából nem különlegesebb, mint bármelyik másik házasság” – mondta Katari, majd hozzátette, szerinte a hosszú házasságnak nincs különösebb titka. „A legfontosabb, hogy a pár tagjai szeressék egymást, és gondoskodjanak a másikról. Ezenkívül már csak az a feladatuk, hogy éljenek békében, jól és szeretetben.”

A The Atlanticnak nyilatkozott a pár legidősebb fia, Paul is. Elmondta, szüleik mindig is fontos szerepet játszottak az egész család életében. „Ha bármilyen fontos döntést kell meghoznunk, még a mai napig hozzájuk, illetve most már csak anyámhoz megyünk először. Megvitatjuk a kérdést, majd összehívjuk az egész családot, és a döntést is együtt hozzuk meg.” Paul elárulta, szerencsésnek érzi magát, hogy olyan példaképei vannak, mint a szülei.

„Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nem csak azért, mert egész életükben keményen dolgoztak azért, hogy előteremtsenek olyan dolgokat is, amik nekik sosem voltak. Hanem azért is, mert mindeközben soha, egyetlen pillanatra sem felejtették el szeretni egymást.”