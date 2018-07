„54 éves vagyok és eszembe sincs megválni a kedvenc bikinimtől”

„Nem tehetek róla, én az a típus vagyok, aki magasról tesz arra, mik a társadalmi elvárások egy velem korú nővel szemben, így aztán ahelyett, hogy beadnám a derekam és egy részes ruhába bújnék a strandon, továbbra is a kedvenc bikinimet hordom. Akkor is, ha a testem már rég nem olyan feszes, mint kamaszkoromban volt” – kezdi vallomását az 54 éves Kate Mulvey.

A Telegraph című brit lap állandó írója azóta nagy rajongója a kétrészes fürdőruhának, mióta 16 évesen, a spórolt pénzéből vett magának egyet. „Azóta imádom a strandszezont és már karácsonykor alig várom, hogy belebújjak a legfrissebb szerzeményembe. Csakhogy van egy bökkenő: a környezetem szerint már vagy 20 éve nem lenne szabad bikiniben strandolnom.”

Kate azt mondja, sehogy se érti, miért kellene csak azért egyrészesre cserélnie a kedvenc fürdőruháját, mert betöltötte az ötvenet. „Oké, nincs olyan alakom, mint Liz Hurley-nek, de szerintem a bikini nem is az alakról szól. Sokkal inkább az attitűdről. Szerintem bikinit hordani felszabadító, kívánatosnak és szexinek érzem magam benne, és elég magabiztosnak is ahhoz, hogy megmutassam a testem mindegy, hogy 25 vagy 55 vagyok.”

Kate írásában elárulja, ő maga két dologra figyel csak, mikor megveszi az aktuális kedvenc bikinijét: „Az a lényeg, és ez a legfontosabb, hogy az a bikini egyszerű legyen. Hogy ne legyenek rajta se flitterek, se szalagok, se kis szoknya, mert ezek amúgy tök feleslegesek. A másik dolog, amire mindig odafigyelek, hogy jó legyen a méret.”

