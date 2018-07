Tilos a férfiaknak a női szigetre lépniük

A SuperShe Island debütálásának híre virálisan terjedt a médiában, olyan nagy lapok számoltak már be a női szigetként emlegetett paradicsomi helyről, mint a Vogue, a Cosmopolitan, az Elle vagy a Huffington post.

A Balti-tengeren pedig 2018 júniusától biztosíthatnak maguknak helyet a szigeten azok a nők, akik más élményre vágynak… A Kristina Roth alapította, rejtett luxusbúvóhely fekvése tökéletes. Ez a hely több mint puszta turisztikai úti cél, a szigetre ugyanis csak nők tehetik be a lábukat, mégpedig olyanok, akik a női energiák teljes megélésére vágynak a pihenőidejük alatt, távol a maszkulin hatásoktól.

„Általában mintegy öt személyre számíthatunk magunk körül, ha itt nyaralunk. A mi filozófiánk pedig az, hogy csodálatos nőkkel vesszük körül magunkat” – mesélt a CNN Travelnek a szigetalapító üzletasszony arról, hogy milyen típusú vendégeket is várnak ide.

Egyébként a szigetnek magának tíz személy a befogadóképessége, a vendégek luxus kabinokban foglalhatnak maguknak helyet, ahol rengeteg wellness kikapcsolódási lehetőség is várja őket, és olyan programok, amelyek elmélyítik az itt kialakuló baráti, akár potenciálisan üzleti kapcsolatokat.

Networking és női energiák

Az ötlet alapja Kristina Roth életmód blogja, a SuperShe, amely egyúttal netwotking felületként is működik. Az üzleti szférából érkező nő azt mondja, hogy az üdülő megalapításában a saját élete, karrierje inspirálta.

„Egy férfiak által dominált világban éltem, dolgoztam és lélegeztem – mondja a korábban egy konzultációs cég vezérigazgatójaként dolgozó nő. – Amikor elkezdtem jóval többet utazni az utóbbi években, elképesztően sok izgalmas személyiséget ismertem meg, sok új női ismeretséget kötöttem.” A szigetet azt követően vásárolta meg, hogy beleszeretett Finnország változatos és lenyűgöző tájaiba, ahogyan egy finn férfibe is. „Mindez részemről tényleg egy szerelmi történet.”

A luxusüdülő kialakítása és a szigeten történt felújítási munkák után idén júliustól fogadják az ide érkező nővendégeket. A dolog szépséghibája, hogy nem akárkit látnak vendégül a nők szigetén. A tulajdonos ugyanis maga vizsgálja felül a foglalásokat, illetve az ide utazni kívánok személyét, és választja ki a nyaralókat. És melyek a kiválasztás fő szempontjai? „Az első számú szempont számomra, hogy az adott nőnek csodálatos személyisége legyen, a laza és közvetlen típusba tartozzon. Hiszen mégiscsak egy szigetre érkezik… Ez az, ami garantálja, hogy mindenki másnak is izgalmas legyen az ittlét.”

Aranyáron, csak keveseknek

Van, aki szerint egészen elitista a koncepció, sőt az is tény, hogy nem éppen olcsó mulatság itt kiválasztottnak lenni. Nagyon exkluzív hely, de meg is kérik az árát. 4000 eurós csomagáron tölthetünk el itt egy luxus nyaralást, amelyben természetesen nemcsak a szállás-étkezés van benne. A csomag jó pár izgalmas programot is tartalmaz. Önsegítő megoldáskulcsokat is adnak az itt lévők kezébe, ha esetleg egy másik karrierösvénnyel kacérkodnak, sőt kognitív képzést ígérnek.

Eddig sok ezer nő adta be a jelentkezését, de csak nagyon szűk körnek sikerül valóban eljutnia a mesés női szigetre. Egészen pontosan 2000 jelentkező közül csupán 140 juthat be…