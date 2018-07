Szívszorító videó: kutyája tolja a kerekesszékes férfit

Amikor az élet nehézzé válik, háziállataink komoly támogatást nyújthatnak. Ezt mutatja a Fülöp-szigeteki Davaóban élő Danilo Alarcon és kutyája, Digong esete.

Pár évvel ezelőtt motorbalesetet szenvedett Alarcon, és kerekesszékbe kényszerült, de talált valakit, aki megkönnyíti a mindennapjait. Digong a születése óta a férfival él, a 7 hónapos kutya egy percre sem hagyta eddig magára a gazdáját, a baleset óta pedig segít közlekedni a mozgássérült férfinek: a fejével tolja a kerekesszéket.

Ezt a megható látványt egy autós videóra is vette. „Azt hittem ilyen csak a tévéshow-kban látható, szavakkal leírhatatlan volt. Egyszerre volt megható és hihetetlen” – vallotta be az autós, aki ki is szállt a kocsiból, hogy jobban megismerje a férfit és a kutyáját, illetve a köztük lévő különleges köteléket. „Nagyon gondoskodó kiskutya, akkor kezdi el tolni a kerekesszéket, amikor látja, hogy a férfi megáll pihenni. Mint megtudtam, a kutya teljesen magától kezdte el tolni a fejével a kerekesszéket, nem volt betanítva” – mesélte.

A barátságuk azonban nem egyirányú: Alarcon mindig nagyon örül, ha viszonozhatja a négylábú segítségét, amikor már ráfér egy kis pihenés. „Amikor a kutya elfárad, a mozgássérült férfi megengedi, hogy az ölébe üljön az eb. A kutya valóban az ember legjobb barátja. Ha igazán törődünk velük, tiszteljük és imádjuk őket, akkor ugyanezt visszakapjuk tőlük” – tette hozzá a szemtanú, akinek a videóját már több mint 132 ezren látták.

