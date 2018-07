Most ezt a kislányt tartják a világ legszebbjének

Amikor a nigériai esküvői és portréfotós, Mofe Bamuyiwa egy bájos kislányról készült fotót posztolt az Instagram-oldalára, egyáltalán nem gondolta, hogy ennyire felkapja majd a net. „Olyan, akár egy angyal” – kommentálta Mofe a felvételt, hozzátéve: azért választotta ezt a természetes pózt, hogy szemléltesse a gyerekkor és a felnőttkor közti átmenetet. „Egy időtlen portrét akartam. Úgy pózol, akár egy felnőtt. Azt szeretném, hogy mindenki lássa, milyen erő és képesség rejtőzik benne. El akarom érni, hogy a fotó beszéljen hozzá, amikor felnőttként megnézi” – magyarázta.

Az Instára kikerült fotót eddig már több mint 15 ezren lájkolták, és elsöprő mennyiségű komment érkezett a képre. „Lenyűgöző”, „Olyan, mint egy játék baba”, „Valódi műalkotás”, „Jare az új Barbie”– írták.

„Jare nem hivatásos modell” – árulta el fotós a Yahoo Lifestyle-nek. Mint mondja, két nővére van a kislánynak, egy 7 (Jomi) is egy 10 éves (Joba), nekik is nagyon karakteres az arcuk, és őket is fotózta, sőt rábeszélte az anyjukat, hogy indítson Instagram-oldalt a lányainak. Ez azóta megtörtént: a kislányok keresztnevének első betűje alapján The J3 Sisters néven fut és már több mint 5 ezren követik.

Jare már most a közösségi médiát uraló gyerekmodellek egyikévé vált. A ma már 17 éves francia modellt, Thylane Blondeau-t a „világ legszebb kislányának” nevezték el, miután a 6 éves korában készült fotói megjelentek a Vogue Enfants magazinban. Akkor már 2 éve a kifutókat járta.

Tavaly decemberben pedig egy 6 éves orosz gyerekmodellt, Anasztazia Knyázevát kezdték el Blondeau utódjaként emlegetni.

