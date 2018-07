Gyönyörű szépségkirálynő lett a rút kiskacsa gyerekből

A 21 éves Joanna elmondása szerint iskolája legkövérebb gyereke volt Malajziában, és emiatt rengeteg bántást is kapott, még a tanároktól is. Hazatérve sem volt sok nyugta, mert családja is csatlakozott a gúnyolódok táborához, így joggal érezhette magát rút kiskacsának. A sok ugratás és kritika persze elérte, hogy Joanna depressziós legyen és egyetlen örömét az evésben lelje.

„Már hétéves koromban 60 kilós voltam, folyamatosan ettem, akár 5 tál rizs is lecsúszott egy étkezés alatt. Mivel a barátaim is csúfoltak, egyedül maradtam, depresszióba estem és nem tudtam kivel megbeszélni a fájdalmamat. Csak naplót írtam, és zenét hallgattam.”

16. születésnapján Joanna úgy döntött, hogy ideje változni. Elhagyta egészségtelen szokásait, elkezdett sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, éjszakánként pedig két órát futott, mert félt edzőterembe menni. Lassan a kilók elkezdtek lekúszni a lányról, aki 52 kilóra fogyott. A gúnyolódások azonban ugyanúgy folytatódtak.

„Még ha sokat fogytam is, mindenki azzal gúnyolt, hogy biztos drogozom, ezért kezdtem elengedni a megjegyzéseket a fülem mellett. A kezembe kellett vennem a dolgokat, mert rájöttem, hogy ha nem változtatok, mindig ugyanolyan maradok. Egyre jobban tetszettem magamnak, tudtam, hogy a változás csak a kemény erőfeszítésem gyümölcse.”

Joanna ma már azzal büszkélkedhet, hogy kapós modell, és szépségversenyeket nyert.

The Sun