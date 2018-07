Oscar-díjas rendező tért be az egyik legjobb pesti kínaiba – fotó

Ang Lee a Gemini Man című, Will Smith főszereplésével készült filmet forgatja Budapesten. Miközben Smith ilyesmiket csinál a fővárosban, Lee csendesebben tölti az időt, például egy társasággal elment vacsorázni Wang mester éttermébe.

Mivel Lee olyan nagy sikerű filmek rendezője, mint a Tigris és sárkány, a Túl a barátságon vagy a Pi élete (nem is beszélve az éttermi környezethez jobban illő Étel, ital, férfi, nőről), Wang mester is szeretett volna vele közös fotót. Ez el is készült: