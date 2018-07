Már a céges rendezvényekbe is beleszól a kormány

Új idő köszönt be január elsejétől az állami intézmények céges rendezvényinek szervezésében. Egy jogszabálymódosításnak köszönhetően 2019 januárjától éves rendezvényszervezési tervet kell készíteniük az állami intézményeknek, amelyet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bírál majd el.

A Hivatal eldönti, hogy az intézmény megrendezheti-e az adott eseményt vagy sem, de kiköthetnek néhány feltételt, ilyenkor ők dönthetnek arról is, hogy hol legyen a céges rendezvény, ki szállítsa az ételeket és az italokat, és ők intézhetik a fellépőt is. Előfordulhat az is, hogy az egész rendezvényt a Hivatal szervezi meg.

A Hivatal útmutatója szerint idetartozik például a

csapatépítő tréning, melyen éttermi szolgáltatás és szállás igénybevétele is történik,

a Mikulás ünnepség az érintett szervezet székhelyén a munkatársak gyermekeinek „házhoz menő Mikulás” szolgáltatás igénybevételével és cateringgel, karácsonyi vacsora az érintett szervezet székhelyén catering és fellépő igénybevételével, vagy éppen

az egyetemi, főiskolai gólyatábor, gólyabál szervezése keretében rendezvénytechnika, dekoráció, catering, szállás beszerzése is.

Akad azért még néhány program, amit az állami intézmények saját hatáskörben is megszervezhetnek. Például egy sima céges ebéd vagy vacsora, ha azt étteremben költik el a dolgozók, vagy ha reprezentációs keretből szereznek be üdítőt vagy kávét, és azzal megkínáljak a vendéget. Szerencsére nem kell engedélyt kérniük a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre ásványvíz bekészítéséhez sem.