Gigaborravalót hagyott a hencegő sztársportoló

Néha nehéz belőni, hogy mennyi is a megfelelő borravaló, különösen, ha elégedettek voltunk, és szeretnénk megköszönni a személyzet munkáját. Chad Johnson, az NFL sztárja jellemzően igen nagyvonalúan kezeli az ilyen helyzeteket, ahogyan ennek most is példáját adta.

Egy steak étteremben a 140 dolláros (kb. 38 ezer forint) számlához egy 260 dolláros (kb. 70 ezer forint) borravalót írt hozzá, ami igazán nagylelkű gesztus tőle. Csakhogy: egy hencegő kis üzenetet is ráírt a számlára, ami szerint „Egyszer 260 yardot csináltam a Chargers ellen”, majd az egészet ő maga posztolta a Twitterre a következő szöveggel: Példabeszédek 11:25.

Aki nem tudja fejből, melyik passzusról van szó, íme: „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.”

Chad Johnson fotóját több mint ötezren osztották meg, és a személyzet – hencegés ide vagy oda – biztosan örül a nagyvonalú borravalónak.

(via Mirror)

Kiemelt képünk: Getty.