Az étellel inkább érzelmi kapcsolatom volt – fogyási sikertörténet egy életmódváltó anyától

Migrének, alacsony energiaszint és egy váratlan találkozás egy exszel? Nos, mindenkinél más, néha sokkoló kombináció az indítókulcs egy sikeres fogyáshoz és életmódváltáshoz. Ezúttal egy kétgyermekes, 33 éves, szabadúszó fordítóként dolgozó anyuka, Vinter Éva mesél arról, neki hogyan sikerült.

Felnőttköri probléma volt nálad a túlsúly, vagy már gyermekkorodban is küzdöttél vele?

Az az igazság, hogy már kisiskolás-, sőt óvodáskoromban ducibb voltam picit az átlagnál, de igazán komolyan 12-13 évesen kezdett nálam megindulni a súlygyarapodás. Természetesen voltak kisebb-nagyobb ingadozások az évek során, de nagyjából 25-26 éves koromra a 172 cm-es magasságom mellé 89 kg-ot mutatott a mérleg. Innen fogytam aztán 67 kilóra.

Mi volt az, amit a legjobban utáltál abban az időszakban az életedben?

Nehéz egyetlen dolgot kiemelni, mert sok mindent utáltam. A strandolás vagy a ruhavásárlás mindig megterhelő program volt lelkileg, ezért aztán igyekeztem minimalizálni ezeket. De a mindennapokban is folyton másokhoz hasonlítgattam magam, és az önbecsülésem naponta csorbult egy kicsit, amit nagyon nehezen viseltem. Emellett folyton azt éreztem, hogy be vagyok zárva egy testbe, ami nem én vagyok. De úgy összességében azt hiszem, a testemet utáltam legjobban. Nehéz kimondani, de így volt.

Melyik ponton döntöttél úgy, hogy itt az ideje változtatni?

Egy nagyon rossz életfázisban voltam épp lelkileg. Rosszul éreztem magam a bőrömben, és már nem szerettem emberek közé járni. Gyakran kínzott migrénes fejfájás, és semmihez nem volt energiám, mégis halogattam a dolgot… Egy nap aztán munkába menet véletlenül összefutottam egy exemmel, akivel több éve nem találkoztam. Láttam az arcán a meglepődést és talán a sajnálatot is a felszedett kilóim láttán, pedig korábban is túlsúlyos voltam. Rendkívül sokkoló és rossz érzés volt egy pillanatra az ő szemével látni magam. Ezen a ponton úgy éreztem, eldönthetem, hogy tétlenül sajnálom tovább magam, vagy teljesen megváltoztatom az addigi életmódomat.

Hogyan döntötted el, hogy milyen úton-módon indítod el ezt a változást?



Azért nagy vonalakban volt már némi tudásom arról, hogy melyek azok az ételek, amik hizlalnak, de persze sok vakfoltom is volt a témában, ráadásul a kitartásom is mindig megingott. Az étellel inkább érzelmi kapcsolatom volt akkoriban. Jutalmaztam és főleg vigasztaltam vele magam. Azt viszont pontosan tudtam, hogy száz százalékosan meg kell változtatnom az addigi életmódomat, a táplálkozást és a mozgáshoz való hozzáállást is, ha változást akarok.

Mindez mit jelentett a gyakorlatban?

Elkezdtem tudományos cikkeket, tanulmányokat olvasni a táplálkozásról, fokozatosan okultam a személyes tapasztalataimból és a félelmeim ellenére belekezdtem az edzésekbe is. Igyekeztem félretenni a kifogásokat és kontrolláltan tartani magam az új szabályokhoz.

Mennyire drasztikusan változtak meg az étkezési szokásaid?

Igazából teljesen más dolgokat eszem, mint korábban. Az életmódváltás előtt rendszertelenül ettem, és minden étkezésem tartalmazott egy adag krumplit, kenyeret vagy finomlisztes tésztát. Sőt, ha időhiánnyal küzdöttem, volt, hogy péksüteményből vagy gyorsételből állt a nap. Ma már odafigyelek rá, hogy egy rohanós időszak ne menjen az étkezés rovására, a gyorsételeket és a kenyeret pedig teljesen kiiktattam az életemből. Megszerettem a halételeket, a grillezett zöldségeket, megtanultam ízletes salátákat, sőt egészséges nasikat is készíteni, megismerkedtem sok számomra addig ismeretlen élelmiszerrel, és azt kell mondjam, finomabb dolgokat eszem. A korábbi „túlevések” pedig erőfeszítés nélkül, maguktól szűntek meg azzal, hogy elszakadtam az addigi szokásaimtól.

Gondolom, ehhez testmozgás is párosult. Neked mi vált be?

Számomra az igazi áttörést a Beautyrobic hozta meg. Korábban utáltam edzeni, nem is voltam képes rávenni magam semmiféle mozgásra, de ez gyakori azoknál, akik nincsenek jóban a testükkel. A Beautyrobic szerelem volt első kipróbálásra, és nagyon hamar segített megszeretni a mozgást, ezzel együtt pedig a saját testemet is, olyannyira, hogy azóta két edzőképzést is elvégeztem, és már én igyekszem segíteni azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint én egykor.

Az életmódváltás – főleg az elején – folyamatos testtudatot és a testünkre való odafigyelést igényel, ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, ha jó érzésekkel viszonyulunk hozzá, és harmóniában vagyunk vele. A Beautyrobic, amellett hogy tényleg egy szuper hatékony edzés, ezt a harmóniát tudja megteremteni már a kezdetektől, amikor látható jelei még alig vannak a folyamatnak.

Mennyi idő után kezdett el látszani a változás?



A változás már az első hónapokban is szembetűnő volt, mivel az étkezésem megreformálásán túl beautyrobicoztam is heti 2-3 alkalommal. Utóbbinak köszönhetően a testi változásokon túl lelkileg is kinyíltam; felszabadultabb, kiegyensúlyozottabb, vidámabb lettem, erre pedig felfigyeltek, és pozitívan reagáltak azok, akikkel találkoztam. A környezetemből sokan kérdezgették a „titkot”, ami még inkább megerősített abban, hogy jó úton járok. Elismerő tekinteteket kaptam idegenektől is, és gyakran megesett, hogy leszólítottak az utcán.

Mit szeretsz a legjobban az új életmódodban, az új külsődben?



A szabadságot szeretem, hogy már nem uralnak a rossz szokások; nem vagyok kiszolgáltatva ezeknek, ezzel együtt pedig a biztonságérzetet, hogy nálam a kontroll. Felemelő érzés, hogy szeretem a tükörképem, de főleg az, hogy a testem végre tükrözi a lelkemet, a személyiségemet.

Az önértékelésem is hatalmas változásokon ment keresztül; mások elismerésén túl a sajátomat is kivívtam, és ez volt a nehezebb feladat, azt hiszem. Jobban megismertem magam, megtanultam bízni magamban, félretenni a kishitűséget.

Volt mélypont az életmódváltásban?

Természetesen több mélypont is volt, főleg az elején, amikor nehezemre esett lemondani a tésztákról, péksütikről, vagy amikor az első órákon ügyetlennek éreztem magam, és biztos voltam benne, hogy soha nem leszek képes megállás nélkül végigcsinálni egy edzést. Igyekeztem elhessegetni a negatív gondolatokat, és mindig csak a következő lépésre koncentrálni; nem törődni a távlati célokkal, amik nagyon messzinek tűntek akkor még. Ezek a mélypontok leginkább a kishitűségből fakadnak, ezért túl kell rajtuk lendülni; akkor is csinálni tovább, ha a hang a fejünkben azt mondja, hogy nem vagyunk rá képesek. Az a hang ugyanis hazudik.

Mi az, amitől még mindig „bűnbe tudsz esni”?

Egyértelműen a sült krumpli. Erről is lemondtam évekkel ezelőtt, de nagy ritkán elcsábulok nyaralás vagy utazás közben. Ha az ember egy tartható, élvezhető életmódot követ, elnéző lesz önmagával egy-egy kisebb kitérő alkalmával, mert pontosan tudja, hogy utána visszatalál a megfelelő útra. Nem az elcsábulás okozza ugyanis a visszahízást, hanem a „most már úgyis mindegy” hozzáállás, ami miatt az ember visszatér a régi, egészségtelen szokásokhoz.

Nagyon fontos, hogy egy ilyen elcsábulás után elnézőek legyünk magunkkal. Természetesen ne annyira, hogy lecsússzon még egy tábla csoki is a sült krumpli mellé, de eléggé ahhoz, hogy folytatni tudjuk az utunkat a cél felé, önostorozás és önutálat nélkül. Utóbbi ugyanis teljesen haszontalan érzés, és elvonja a lelki energiát, amit a célunk elérésére kéne fordítanunk.

Te mit tanítasz a gyerekeidnek a szépségről, az egészséges életmódról, és ehhez képest a gyerekkorodban ebből mi volt jelen?



Mindenképpen tudatosítom bennük, hogy a testük az övék, és felelősek érte, hogy egészségügyi következményei is vannak a döntéseiknek. A legfontosabb azonban, hogy igyekszem jó példát mutatni nekik. Az én gyermekkoromban a tudatos étkezésre való nevelés teljesen kimaradt, az étel, különösen a csokik, cukorkák inkább a szeretetnyilvánítás eszközei voltak, de azt hiszem, ez sokaknál így van.

Mi az, amivel motiválnád azokat, akik még nem szánták rá magukat az életmódváltásra?

Mindenképpen azt javaslom, hogy ne halogassák. Az élet nem arra való, hogy megbánásokra és rossz érzésekre pazaroljuk, az egészség és a jó közérzet pedig olyasmi, ami elengedhetetlen a jó életminőséghez. Csak meg kell találni magunkban a belső motivációt, az okot, amiért változtatni akarunk, és erre fókuszálni. Ha kell, leülni és tisztázni magunkkal újra és újra a miérteket, és nem számít, milyen kis lépésekben, de kitartani a célig. Azok közül, akik egész életükben súlyproblémákkal küzdöttek, sokan hajlamosak elhinni, hogy számukra nincs kiút, de ahogy nekem, úgy bárki másnak is sikerülhet.