Feltartóztatta és lelökte a biciklijéről a Tour de France bajnokát egy rendőr

Froome muy enfadado después de que un gendarme lo tire al suelo en el descenso tras la finalización de la etapa. El policía confunde al británico con un amateur. Enfado y de los gordos. #sky #teamsky #froome #chrisfroome #letour #letourdefrance #etapa17 #stage17 #gendarmerie #colduportet #crash #caida #quintana #nairo @cyclingtips @team_sky_procycling @chrisfroome @ciclismoafondo_oficial @letourdefrance @eurosport @sprintcycling

A post shared by Marc Visa Romero (@marcvisa14) on Jul 25, 2018 at 10:08am PDT