Női hónaljakon látta jónak hirdetni a reklámcég

A Wakino Ad Company fiatal női hónaljakra helyezi el hirdetéseit, de mivel a vállalat csak most kezdte meg működését, így az egyedi hirdetésmód egyelőre a japán üzleti stratégia nem tesztelt határán marad, ma még ismeretlen, majd esetleg határtalan potenciállal kecsegtetve. A Wakino Ad Company bemutatta a lehetőségeket.

Can't find space to #advertise? This ad agency in #Japan is now leasing women's armpits: https://t.co/ws4HddbJGh pic.twitter.com/tZmxRTt9w6