A 6 legnagyobb all inclusive baklövés – avagy így ne rontsd el a nyaralásodat!

Személyes tapasztalatom: az emberek túlnyomó többsége az all inclusive szállodai ellátás szolgáltatásainak tömkelegében valósággal megbolondul, és fékevesztett habzsi-dőzsibe kezd, ami kínos helyzetekhez, de akár a nyaralás teljes tönkretételéhez is vezethet. Éppen ezért Gyetvainé Zováth Anikóval, a Kids Oasis családi utazási szakértőjével közösen összegyűjtöttük a 6 legnagyobb vakációgyilkos all inclusive baklövést.

1. Rosszul választunk

Az első hibát már a nyaralás tervezésekor, a szállás kiválasztásánál elkövethetjük. Fontos, hogy felmérjük: a hotel, ahova készülünk, a brit fiatalok diszkószállodája vagy családi paradicsom? Mennyire zajos, nyüzsgő az épület környéke? Mit is takar náluk valójában az all inclusive ellátás? Ugyanis ilyen téren az egyes hotelek között ordító különbségek lehetnek. Tudjuk meg, pontosan hánytól hányig, milyen keretek között lehet a szállodában étkezni, és ott helyben milyen programokkal, szolgáltatásokkal várnak bennünket. Ha nem tervezünk tudatosan, könnyen meglehet, hogy pihentető családi nyaralás helyett hallgathatjuk hajnal négyig az óbégató részegeket, a hőn áhított tengeri herkentyűk és halak helyett pedig ehetjük egész héten ugyanazt, amit itthon is szoktunk.

2. Féktelenül eszünk-iszunk

Az all inclusive nyaralásunk során – mivel már előre kifizettük az árát – könnyen úgy érezhetjük, hogy minden ingyen van. Ez a tudat pedig fénysebességgel röpíthet át bennünket annak a bizonyos lónak a túloldalára: féktelenül eszünk-iszunk, aminek rövid időn belül súlyos gyomorrontás, macskajaj vagy akár mérgezés, strand- vagy diszkóbaleset is lehet a vége, ami miatt aztán jobb esetben a szállodai, rosszabb esetben a kórházi ágyat nyomhatjuk napokig ahelyett, hogy élveznénk a nyaralást. Az all inclusive mulatós éjszakák szedik az áldozataikat: Törökországban például láttam egy srácot, aki hajnalban azt hitte, tud repülni, így másnap már begipszelt karral jött ebédelni, és még szerencsésen megúszta! Legyünk mértékletesek! Kóstoljunk meg mindent, ami rokonszenves a svédasztalon, de csak óvatosan! Nekünk az egy tányérnyi főételből és egy tányérnyi desszertből álló menü étkezésenként tökéletesen bevált. Az italok tekintetében is legyünk körültekintők. Lehet, hogy ingyen van a whisky, de a nyári hőségben egy-egy frissítő koktél sokkal jobb barátja a testünknek!

3. Kifordulunk önmagunkból

Számomra kevés visszataszítóbb látvány van annál, mint amikor egy asztaltársaság jóval több ételt visz el az all inclusive svédasztalról, mint amennyit meg tud enni, és olyan disznóól marad utánuk, hogy attól ennyi pazarlás láttán minden jóérzésű ember szeme könnybe lábad. Nem véletlen, hogy a legtöbb teljes ellátást biztosító szálloda már arra kényszerült, hogy kiírja az étteremben: csak annyi ételt vegyél, amennyit meg is tudsz enni. Sajnos ezt csak nagyon kevesen tartják be, és amellett, hogy pazarolnak, hangosan hőzöngve ugráltatják a szállodai személyzetet, és olyan zabolátlanul, önkontroll nélkül, másokat zavarva buliznak, mintha úgy éreznék, a részvételi díjjal együtt azt is kifizették, hogy minden következmény nélkül kifordulhassanak magukból. Törekedjünk arra, hogy mi ne tartozzunk közéjük, mert az ilyen viselkedéssel itthon önmagunkra, külföldön pedig a nemzetünkre hozhatunk nagyon nagy szégyent!

4. Fékevesztetten napozunk

Óriási baklövés az is, ha all inclusive nyaralásunk első napjától fékevesztetten, kellő odafigyelés nélkül napozunk a tengerparton. Az ilyen üdülőhelyeken sok-sok pecsenyepiros vagy épp hólyagosra égett felnőttet és sajnos gyereket látni, ami arra enged következtetni, hogy ilyen értelemben még van mit tanulnunk. Itt is nagyon fontos a fokozatosság, emellett a magas (minimum 30-as faktorszámú) fizikai fényvédők rendszeres használata, a kalap és napszemüveg viselése, valamint az, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. A legforróbb órákat töltsük az árnyékban olvasgatással, vagy pihenjünk le a szobában, ami úgysem árt, hiszen a napfény és a víz kettőse rengeteg energiánkat elveszi!

5. Lusták vagyunk kirándulni

A teljes ellátásos nyaralás előnye, hogy mindent megkapunk helyben: tengert, napfényt, finom ételeket és italokat, az animátoroktól pedig a szórakoztatást. Ugyanez a hátránya: a határtalan kényelem mellett sokszor nem érzünk késztetést arra, hogy kirándulni induljunk, és felfedezzük annak a vidéknek vagy országnak a szépségeit, ahová vakációra érkeztünk. Persze ha kifejezetten az volt a célunk, hogy egy hétig együnk-igyunk-pihenjünk a tengerparton, ez nem is baj, ám ha vágyunk az új felfedezésekre, a helyi kultúra megismerésére, és mégsem mozdulunk ki a kényelemből, hazatérve hiányérzet keletkezhet bennünk, hogy alig láttunk valamit a célországból. Épp ezért érdemes megfontolnunk az all inclusive ellátás igénylését, mert ha már van, biztosan jól ki szeretnénk használni, tehát a szolgáltatás pszichológiailag fogva tart bennünket. Így ha kirándulós, kalandvágyó páros vagy család vagyunk, meglehet, hogy a félpanziós ellátás megfelelőbb lesz nekünk!

6. Nem adjuk a gyereket az animátoroknak

Ha egy vagy akár több kicsi gyerekkel indulunk vakációzni, az – bárki bármit mond – a szülőknek minden, de nem pihentető. Az all inclusive szálloda ugyan segít ezen, mert itt anya átmenetileg bezárhatja a házi éttermet, és kiszolgálnia sem kell senkit, de ettől még nem kell kevesebbet csúszdázni, mászókázni, ugrálni, labdázni vagy épp pancsolni a gyerekekkel, miközben szívünk szerint inkább elnyúlnánk egy jó regénnyel a kezünkben egy napernyő alatt. A szállodai animátorok – ha kellően felkészültek és lelkesek, mert ez sajnos nem mindenhol van így – azért vannak, hogy naponta néhány órára levegyék rólunk a szülői lét terheit, és önfeledten pihenhessünk. A jobb all inclusive szállodák napi szinten sok-sok csoportos gyerekprogramot kínálnak, amelyek bennünket felszabadítanak, a gyerekeinknek pedig szuper élményeket adnak. Érkezéskor tájékozódjunk ezekről!