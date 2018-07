Még drágább lesz a vaj, drágulnak a tejtermékek

A világpiaci trendet követve Magyarországon is drágulásnak indultak a tejtermékek, mivel reneszánszukat élik az állati zsírt tartalmazó élelmiszerek.

Augusztustól 15 százalékkal lehet drágább a tejföl és a vaj, a tejért pedig 5-7 százalékkal kell többet fizetni – írja a Népszava. Az áremelkedésre a nyár is hatással van, a melegben a tehenek kevesebb tejet adnak, aminek a zsírtartalma is alacsonyabb. A folyamatra a gyengélkedő forint is hatással van: a kereskedőknek most jobban megéri külföldre értékesíteni.

A 20 dekagrammos csomagolású, jó minőségű dán vagy ír vaj ára már eléri a 900 forintot. A magyar termékek ilyen kiszerelésben egyelőre 360-560 forint közötti áron kaphatók, de a szakemberek azt mondják: csak idő kérdése, hogy mikor közelíti meg a hazai termékek ára az importét.

Szakértők szerint a drágulási folyamat egészen szeptemberig kitarthat, októberben várható némi csökkenés.