Karriert váltanál, de egyedül nem mered meglépni? Ezekre figyelj, hogy sikerüljön

Önismeret

Mindennek az alapja és kiindulási pontja. Ahhoz, hogy másokkal szorosan együtt tudj működni, stresszes időszakokat átvészelni, tisztában kell lenned saját magaddal. Enélkül azt is nehéz megválaszolni, hogy képes lennél-e a vállalkozásra, a bizonytalanság kezelésére. Ez különösen fontos, hogy ha házastársakként együtt vágtok bele a karrierváltásba, és minden családi bevételt kockára tesztek.

Találd meg az erősségeit

Készülj fel arra, hogy a partnered nem lesz mindenben tökéletes. Ahelyett, hogy a negatívumokra koncentrálnál, és időről-időre ezt dörgölnéd az orra alá, igyekezz megtalálni azt, hogy miben kiemelkedő. Mindenkinek vannak olyan tulajdonságai, képességei, amik az erős oldalát jelentik, és amire fel tudsz nézni. Próbáljátok meg a feladatokat is ezek alapján felosztani.

Fogadd el a másik véleményét

Nem gond, ha különböző háttérrel, tudással vágtok bele, mert egy csapat nem attól lesz sikeres, hogy ugyanolyan gondolkozású emberekből áll, hanem jól kiegészítik egymást. Fogadd el a másikat, ne akard megváltoztatni, és legfőképp ne főnökösködj felette.

Kommunikáció

Legyél türelmes a másikkal szemben, beszéld meg vele az elvárásokat és a célokat – ne feledd, ami számodra egyértelmű, neki nem biztos, hogy az. Ha fizikailag távol vagytok, próbáljatok minél többet személyesen egyeztetni, különösen a nagyobb döntések előtt – ezzel bizalmat tudtok egymás iránt kialakítani. Az sem lehet akadály, ha nincs közös irodátok – a Pagony alapítói például egyikőjük konyhájában beszélték meg a sorsdöntő üzleti kérdéseket.

Konfliktuskezelés

Tartsd tiszteletben a másik érzéseit. Ha konfliktus adódik, e-mailek, chat üzenetek helyett inkább személyesen beszéljétek meg, mert kevésbé ad félreértésre lehetőséget. Törekedj arra, hogy ne maradjanak szőnyeg alá söpört problémák, és a megbeszélések végére senki se álljon fel az asztaltól rossz szájízzel. Ne félj elnézést kérni vagy bevallani, ha valamit úgy gondolsz, elrontottál. Ha úgy látod, hogy megelőzhető lett volna a probléma, akkor se a másikat okold érte, inkább keressétek meg, mit lehet belőle tanulni.

Ne félj visszajelzést adni

Nem csak akkor kell visszajelezni, ha valami hibát észlelünk – ha úgy látod, hogy a társad valami nagyszerűt alkotott, akkor ezt mondd is el neki. Hidd el, szárnyakat ad a további munkájához és erősíti a kettőtök kapcsolatát.

Munkaidőn kívül is együtt

Közös élményeket és egymás jobb megismerését jelentheti, ha a szabadidőben is igyekszel némi időt tölteni a társaddal. A Pagony alapítói például 17 éve együtt mennek nyaralni, közösen járnak színházba, moziba, sőt, már a gyerekeik is egy csapatot alkotnak. Természetesen a munka és magánélet megfelelő elkülönítésére ez esetben is figyelni kell.

(Kovács Ambrus / Újraterveztem.hu)