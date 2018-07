Időjárás: napos lesz a szerda, de zivatar és viharos szél is jöhet

A keddi éjszaka első felében mindenütt megszűnik a csapadék, ezzel együtt a felhőzet is jelentősen csökken, de délen és keleten maradhatnak felhősebb körzetek is. Az északi szél több helyen is élénk marad.

A hajnali órákra általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő, de kisebb körzetekben akár 12, 14 fokot is mérhetnek.

Szerdán alapvetően napos idő várható, már csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Elsősorban az ország keleti részén, illetve a nyugati határ mentén, néhol dörgéssel, villámlással.

Zivatart egy-egy helyen 60-70 kilométer/órát elérő széllökések, kisebb méretű jégszemek kísérhetnek, de főként délkeleten rövid idő alatt 20-25 milliméter feletti csapadék is lehullhat.

Északkeleten, főként a Zemplén, illetve Bodrogköz térségében az északi szelet ma és holnap is kísérhetik zivatartól függetlenül 60 kilométer/órát elérő széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 32 fok között várható.