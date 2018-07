Itt az új őrület, a sójóga!

A sójóga, igaz, nem újdonság, de úgy tűnik, egyre nagyobb sikernek örvend: New York és az európai kontinens után már Londonban is nyitottak egy központot. Itt egy speciális teremben, mégpedig fehér és rózsaszín himalájai sóval „dúsított” helyiségben jógázhatnak azok a formálódni vágyók, akiknél az immunrendszer erősítése is cél.

Egy, a Daily Mail magazinban megjelent cikk szerint a gyógyító, stresszoldó tulajdonságairól ismert jóga és a hasonlóan előnyös himalájai só ötvözésével egészen magas szintre emelhetjük az egészséges testmozgást. A só ugyanis kifejezetten előnyös a szervezet számára, így ha a sóillatú, melegített teremben végezzük az ősi indiai mozdulatsorokat, egy csapásra két pozitív hozammal is számolhatunk, sőt.

Tucatnyi előny!

„A só belélegezve köztudottan előnyös a szervezet számára – mondja a londoni stúdió tulajdonosa, Svetlana Pavlova. – Az edzőteremben elhelyezett hősugárzóknak hála 25 Celsius fokra emelkedik a hőmérséklet, aminek köszönhetően a sótömbök még hatékonyabban és jobban hatnak a szervezetre. Segítik a toxinok eltávolítását a testünkből, erősítik a légzőszerveinket és az immunrendszerünket is.” Emellett úgy tartják, hogy a só erőteljes antibakteriális, vírusellenes, valamint gyulladásgátló hatással is bír.

Nem véletlen, hogy az általános egészségi állapot javításának eszközeként már az ókortól kezdve széles körben népszerűnek számított a só, de manapság egyéb okok miatt is szerethetjük. A belélegzett só által leadott negatív töltésű ionok ugyanis jó hatással vannak a modern kor olyan kártékony problémáira is, mint a jellemzően pozitív töltésű elektroszmog (így akár a rádió, a tévé, a wi-fi és a mobiltelefonhálózat) vagy a dohányfüst. Vagyis egy irodai közegben eltöltött munkanap, pláne ülőmunka esetén tökéletes megoldás.

Magyarországon még nem nyílt hasonló stúdió, külföldön viszont egyre többen érdeklődnek a sójóga iránt, így kíváncsian várjuk, hozzánk mikor ér el az új trend.