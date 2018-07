Szexi táncával egy fogorvos lett az internet sztárja – videó

Rich Cosntantine, a Constantine Dental magánfogászat tulajdonosa remek kis tánccal lepte meg a fogászat online követőit.

Drake In My Feelings című számára olyan koreográfiát nyomott le, amely – legalábbis a kommentelők reakciója alapján komolyan oldja a fogászatokhoz kapcsolódó stresszt és félelmet.

A videót 43 millióan látták, és azóta sokaknak hirtelen sürgős lett az éves ellenőrzés, de volt olyan pályaelhagyó fogászati asszisztens, aki a videó hatására meggondolta magát – már persze ha Constantine-nal dolgozhat.

Róla van szó:

„A lányok vettek rá az irodában, hogy csináljam meg a videót, de egy kicsit kívül esett a komfortzónámon, így megvártam, hogy mindeni elmenjen ebédelni, és akkor készítettem” – vallotta be a jóképű doki. Hozzátette, hogy a felesége nem féltékeny, sőt direkt tetszik neki a hirtelen jött népszerűség. „Általában egyébként egy kis folyékony bátorság hatására lagzikon is szoktam táncolni, de otthon is rendezünk a feleségemmel tánccsatákat” – árulta el Constantine.

