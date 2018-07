Siketbarát Starbucks nyílik

Washingtonban új Starbucks kávézó nyílik, amelynek az lesz a különlegessége, hogy valamennyi alkalmazottja képes lesz jelelni.

Az októberben nyitó új üzletnek külön Starbucksos bögréje is lesz, melyet egy siket művész tervezett. A cég mindezt egy jelelő videóban tette közzé.

.@Starbucks to open first U.S. signing store https://t.co/6zeLMymzfA pic.twitter.com/jnWoz0J7wl