A János Kórház végül kitakaríttatta a teraszt, amire az önkéntesek jelentkeztek

Korábban mi is megírtuk, hogy önkéntesek szerették volna kitakarítani a budapesti Szent János Kórház teraszát. Az önkéntesek akkor számoltak be az akciójukról a Facebookon, amikor a kórház vezetősége már öt napja nem válaszolt a megkeresésükre. A bejegyzés pillanatok alatt körbejárta a Facebookot, kisvártatva pedig a kórház is megkereste az önkénteseket, hogy egyeztessenek a takarítás részleteiről.

Az akcióról azóta nem lehetett hallani, most azonban egy újabb Facebook-posztból tudtuk meg, hogy a történet szomorú fordulatot vett. Történt ugyanis, hogy a kórház inkább kitakaríttatta a teraszt a saját takarítócégével, erről pedig csak az utolsó utáni pillanatban értesítették az önkénteseket.

8 óra 20 perckor (!!!) kaptam egy telefont az igazgatóságról, hogy köszönik, de már kitakarították a teraszokat a saját takarítócégükkel, és »egyéb munkát sem tudnak nekünk adni«… Már itt ültem a folyosón. Pénteken velük beszéltem meg mindent… Na, most b***ták fel az agyamat… (a jó fej főnővér meg szabadságra ment ma két hétre, remélem önszántából) Átgondoljuk a helyzetet a skacokkal…

– olvasható a hétfő reggeli bejegyzésben.