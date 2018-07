Autósok mentették meg egy férfi életét a reggeli dugóban

Páratlan összefogással mentették meg a hétfő reggeli dugóban várakozó sofőrök egy férfi életét Budapesten.

Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be Facebook-oldalán. Bejegyzésük szerint a hatvan év körüli férfinak a volánnál állt meg a szíve, szerencséjére azonban többen is azonnal a segítségére siettek. Négyen kiemelték a férfit az autóból, egy takaróra fektették, értesítették a mentőket, és a mentésirányító segítségével végzett vizsgálat után azonnal meg is kezdték az újraélesztést – olvasható a bejegyzésben.

Az OMSZ beszámolója szerint az amatőr életmentők egymást váltották a mellkasi kompressziók közben egészen addig, amíg ki nem érkeztek a profik. A mentősök szerint az időben megkezdett újraélesztésnek köszönhető, hogy a férfit stabil állapotban tudták kórházba szállítani.