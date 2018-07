Ryan Lochte csak posztolt egy fotót, aztán 14 hónapra eltiltották doppingolás miatt

Doppingvétség miatt 14 hónapra eltiltották Ryan Lochte hatszoros olimpiai bajnok amerikai úszót. A 33 éves sportoló elfogadta a büntetést, melyet tiltott intravénás infúzió használata miatt szabtak ki rá. Az eltiltást május 24-től számítják, amikor az infúziót kapta.

Az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének (USADA) hétfői tájékoztatása szerint Lochte egy közösségi oldalon tett ki egy képet, melyen kezelés közben látható. A vizsgálat szerint a kiváló úszó olyan anyagot kapott, mely nem szerepel a tiltólistán, ám annak mennyisége több volt a megengedettnél.

This is the photo that got Ryan Lochte banned 14 months. pic.twitter.com/1CljxSFlzy