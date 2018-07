Magyar vásárlókat is átvert egy kínai online bútorbolt

Csaló online bútorboltra figyelmeztette olvasóit a 444.hu. A hírportálon megjelent cikk szerint a kínai fortheshop.com látványos bútorfotókkal, alacsony árakkal és az ingyenes szállítás ígéretével vonzza a vásárlókat, valójában azonban átverésről van szó: az oldalról nem küldenek semmit a vásárlóknak, a cégnek ráadásul még elérhetőségei sincsenek.

A hírportál szerint az oldal „minimális elővigyázatossággal” leleplezhető: azt például sehol sem lehet kideríteni az róla, hogy valójában milyen nemzetiségű is, ahogyan azt sem, milyen cégekkel szállíttatják ki a megrendelt árut. Ezenkívül az oldal mögött álló cégről sem lehet konkrétumokat megtudni, cégnév, adószám, elérhetőségek ugyanis nem szerepelnek a webáruház honlapján.

Az, hogy a csalás mögött kínaiak állnak, onnan derült ki, hogy a domain tulajdonosa egy Shanghai Meicheng Technology Information Development Co. Ltd. nevű cég. A felháborodott vásárlók panaszaiból az is kiderült, hogy a csalók több hasonló oldalt is működtetnek, például a gwote.com-ot. Több olyan Facebook-oldaluk is létezik, amelyekről ezekre az oldalakra irányítják a potenciális vásárlókat.

A 444.hu újságírója azóta azt is kiderítette, hogy Magyarországon nemcsak ő dől be a csalásnak: legalább egy további magyar áldozatról tudnak a hírportálnál.