Britney Spears slágerét vonyítja a kutya – videó

Rgy Matt nevű amerikai férfi tette közzé Twitter-oldalán azt a videót, melyen a kutyája, Riley mintha Britney Spears 2003-as, Toxic című slágerének jellegzetes taktusait vonyítaná.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD