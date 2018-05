Tampon nélkül úszott az uszodában, szétszedték a neten

Nyilván minden nő tudja, milyen macerás úszni a menstruáció alatt. Eleve nyűgösebbek vagyunk, talán még a hasunk is görcsöl, és akkor még a tamponra is oda kell figyelni, hogy időben kicseréljük. Ezt akarta megspórolni egy nő, amikor úgy döntött, anélkül megy be a nyilvános medencébe, mert már úgyis múlóban van a vérzése.

Amikor történetét megosztották az interneten, rögtön kommentek sora rohanta le őt. Volt, aki támogatta, azzal a magyarázattal, hogy a hideg víz amúgy is megállítja a vérzést, mire azonnal érkezett rá az okító válasz, hogy mítoszról van szó.

Cafe Mom