Milliós kártérítéssel szabadulna a börtönből a skálás gyilkos

Tudatosan készül a rácsoktól és a szigorú szabályoktól mentes évekre Bene László, a skálás gyilkos – tudta meg a Blikk az 1995-ben életfogytig tartó büntetését töltő férfi ügyvédjétől. Dr. Soltész Katalin elárulta, védence távlatokban gondolkodik, ezért nem befolyásolja a többszörös gyilkos hangulatát a Szegedi Törvényszék döntése. Mint ahogy azt a napokban megírtuk, elutasította a bíróság Bene László legutóbbi szabadlábra helyezési kérelmét.

“Nagyon fontos tisztázni, hogy bár védencem a tárgyalásán valóban azt mondta, jelenleg még nem kívánja elhagyni a börtönt, hozzátette azt is, hogy csak addig, amíg nem ítélik meg neki az őt illető milliókat a jelenleg is folyó kártérítési perében. A legközelebbi felülvizsgálata egy év múlva lesz. Reményeink szerint addigra a pénzt is megkapja, amire a nem megfelelő börtönkörülmények miatt tart igényt. Így nem üres kézzel kezdi majd meg szabad életét, ami óriási előny lesz számára. Valószínűleg végez a tanulmányaival is, a börtönben ugyanis szociális munkás szakra jár” – magyarázta a lapnak az ügyvéd.

Bene László az után kapta a skálás gyilkos nevet, amikor társával, Donászi Aladárral a budapesti Skála áruház mellett megöltek egy embert. Nem ő volt a duó első áldozata, hanem egy győri rendőr, aki egy pénzszállító autót biztosított. Később még két emberrel végeztek és számos rablást követtek el.