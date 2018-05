Vízágyakon alszanak II. Erzsébet tehenei

Vízágyakon alhatnak, ápolásukat és fejésüket pedig a legkorszerűbb gépek segítségével végzik azoknak a teheneknek, melyek II. Erzsébet birtokain élnek. A BBC Countryfile című műsora fennállásának 30. évfordulója alkalmából nyerhetett betekintést a windsori, abalmorali és a sandringhami rezidenciákhoz tratozó gazdaságok életébe.

Terry Pendry, a windsori gazdaság vezetője szerint ha II. Erzsébet nem lenne királynő, akkor kiváló gazdasszony lehetne.

Közismert a brit uralkodó kutyák, különösképp a corgik, valamint a lovak iránti szeretete, kevesebben tudják viszont róla, hogy a madarak iránt is érdeklődik és bajnok galambász. Mindemellett övé a világ legnagyobb sussexi marhacsordája is.

“Csodálja a vidéket és nem sok olyan dolog van, amit ne tudna róla” – méltatta a királynőt Terry Pendry.

Sandringhamban tíz vizes élőhelyet hozott létre a vándorló madarak számára. Windsorban pedig szőlőültetvényeket létesíttetett, melyek terméséből habzóbort készítenek.

Pendry úr elárulta azt is, hogy II. Ezsébet kedvenc lova Windsorban él és Emmának hívják. Rajta kívül azonban a sandringhami lovaira is nagyon odafigyel: kamerarendszert szereltetett fel az istállóban, hogy és bárhol is jár a világban, számítógépen vagy okostelefonon bármikor rápillanthasson kedvenc lovaira.

metro.co.uk