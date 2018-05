Többet kell fizetniük, ha női orvost akarnak

7 ausztrál dollárral, vagyis nagyjából 1500 forinttal többet kell fizetniük egy melbourne-i klinikán azoknak a pácienseknek, akik női orvossal akarnak konzultálni, mint azoknak, akik férfival.

Az árakról szóló tájékoztatóról készült fotó felkerült a Twitterre, és hatalmas felháborodást váltott ki.

This is so fucked. My friend @TheMilkeWay goes to Eltham North Clinic in #Victoria and they’ve just instituted extra fees for female doctors because “women’s issues take longer.” Surely this is illegal? pic.twitter.com/Vwm0aafM1z