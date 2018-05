Nagyon bejött a fapadosoknak az utasok szétültetése

A jegyárakat nem emelhetik, ezért a további kényelmi lehetőségekből remélnek pluszbevételt szerezni a fapados légitársaságok. A Fapadosinfó blog a Ryanairt emeli ki: a légitársaság új gyakorlata alapján direkt szétültetik az együtt utazókat, ha nem váltanak felárért egymás melletti ülőhelyeket. A megoldás működik: az ülésválasztás penetrációja egy év alatt 23 százalékról 50-re ugrott, vagyis már minden második utas fizet az ülésért, hogy elkerülje a szétültetést.

A rendszert a Wizz Air is lemásolta, náluk viszont egyelőre jobb feltételekkel lehet csomagot vinni a fedélzetre, mint a Ryanairnél. Az ír cég ugyanakkor bejelentette, hogy jövőre az új gyakorlat ellenére is csökkenő profittal számolnak, mert a kerozinárak elszabadulása, a dolgozók megemelkedett bérköltsége és a géppark fejlesztése miatt így is többletköltségekre számítanak.