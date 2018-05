Amikor a telefonod rád szól, hogy nem alszol eleget – Életmód applikációk pro és kontra

Rengetegféle életmód- és egészség applikáció létezik, de én valahogy sosem éreztem szükséget, hogy akár egyet is letöltsek. Tavasszal azonban új telefont vettem és az automatikusan tartalmazott egy egész Health, azaz egészség csomagot, számtalan mérési lehetőséggel. Így belevetettem magam az életmód appok világába és érdekes tapasztalatokkal gazdagodtam.

A telefon mindenre figyelmeztet

A telefon automatikusan méri, hogy hány percet mozogtam egy nap és hányat léptem. Rögzíthetem, hogy hány pohár kávét és mennyi vizet ittam, mit és mennyit ettem. Egy érzékelő segítségével pedig megmérhetem a pulzusszámom és, hogy mekkora az oxigéntelítettségi szintem. Engem leginkább az lepett meg, hogy milyen kevés lépést teszek meg egy nap és igyekeztem is ezt orvosolni (lásd alább a keretes írást).

Mint egy beszélgetésből kiderült a kolléganőm, Orsi is rácsodálkozott a Health nyújtotta lehetőségek tárházára, neki az alvásfigyelési funkciók tetszettek meg a legjobban, de végül rossz tapasztalatokkal gazdagodott. „Itt aztán minden van, ami szem-szájnak ingere. Mér pulzusszámot, lépésszámot és dokumentálni lehet az alvásidőt is. Nagyon lelkes voltam az elején, és becsülettel beírogattam, hogy mettől-meddig aludtam. Maga az app érzékeli, azt is, mikorra mikorra állítod be az ébresztődet, és mikor teszed le a telefonodat. Reggel megkérdezi üzenetben, hogy ebben az intervallumban aludtál-e. Én lelkiismeretesen válaszolgattam, hogy nem, még nem aludtam. Mint kiderült, egy nap sem aludtam 8 órát, ami tükröt mutatott, ráeszméltem, hogy mennyire keveset alszom. De ettől még rettentő idegesítőnek találom, amikor szó szerint a saját telefonom is beszól, hogy >Ön nem alszik eleget< … Nem is töltöttem többet az app ezen részét, ennek ellenére érzékeli, mikor állítom be az ébresztőt, és reggel mindig kapok kérdést hogy aludtam-e ebben az időintervallumban…. Azóta még később fekszem, még korábban kelek, így automatikusan megkapom az >oltást< is, hogy keveset alszom – igaz, de attól még rettenetesen idegesít” – mesélte Orsi.

Az appoknak és főleg a figyelmeztetéseknek tehát lehet pozitív és negatív hatásuk is. Megkérdeztem egy pszichológust is, hogy mit gondol ezekről az alkalmazásokról és az ezek által mért adatokról. „A mai korban, amikor az emberek többsége nonstop a mobilján lóg kifejezetten hasznos lehet, hogy be vannak építve ilyen alkalmazások, hiszen így a Facebook, Instagram és az Angry Birds vagy más mobiljáték mellett ezek is automatikusan naponta használt eszközökké válhatnak és így olyan emberek is átgondolják, hogy aludtak, mozogtak-e eleget vagy, hogy mit ettek, akik egyébként nem tennék.

Az applikációk motiválhatnak arra, hogy egészségesebben éljünk, de fontos, hogy ne akarjunk görcsösen megfelelni az appokban meghatározott optimumoknak, mert az csak frusztrációt okoz. Ne megfelelni akarjunk, inkább csak hívjuk segítségül az alkalmazásokat a saját céljaink elérésében” – mondta el a véleményét Nagy Borbála, pszichológus.

Azért csak óvatosan

Nagyon fontos tudni, és erre a telefon maga is figyelmeztet, hogy a mért adatok nem pontosak csak irányadó értékek. Az alkalmazások kizárólag fitnesz és wellness célokat szolgálnak, nem használhatóak betegség vagy más állapotok diagnózisának felírására, megfigyelésére.

Rengeteg alkalmazás van. Vannak, amik eleve be vannak építve a készülékekbe. De az App Store-ban vagy a Play áruházban is ezerszámra letölthetőek, így bárki könnyedén hozzájuthat az alkalmazásokhoz, akinek van okostelefonja és szeretne ilyet használni. Akinek nincs lépésszámláló a telefonján, annak például jól jöhet a Pedometer nevű lépésszámláló app.

Azonban nem minden applikáció van leellenőrizve, éppen ezért fontos mindig a helyén kezelni az ezekkel mért adatokat és esetleg többféle alkalmazást is kipróbálni és nem pontos adatként csak viszonyítási alapként kezelni a mért értékeket..

Vannak egészen elszállt ötletek is, mint például a lázmérő applikáció – ilyen többek között a letölthető Body Temperature is. Jópofának és egyszerűnek tűnik, de ne vegyük komolyan. Ha már arra kényszerülünk, hogy lázat mérjünk, az tényleg azt jelenti, hogy nem vagyunk jól, ilyenkor pontos adatokra van szükségünk különben nagyobb baj is lehet. Ilyenkor vegyük elő a hagyományos lázmérőt . Elképzelhető, hogy a jövőben létrejönnek majd olyan technológiák, amik segítségével valóban precízen mérhetünk egészségügyi adatokat okostelefonnal, de addig azért jobb csak egy játéknak felfogni ezeket az appokat. Amik sok esetben hasznos játékok.

6000 lépés kihívás A telefonom szembesített vele, hogy milyen keveset is gyalogolok. Szeretek sétálni, de itthonról dolgozom, így van olyan nap, amikor ki sem megyek a lakásból. Az applikáció 6000 lépést jelöl napi optimális lépésszámnak, így csináltam magamnak egy kihívást, hogy egy héten keresztül minden nap legyen meg a napi 6000 lépés. A nehézség a minden nappal volt, nem volt olyan kiskapu, hogy az egyik nap 500, a másik nap 12000 lépés, minden nap meg kellett lennie a 6000-nek. Nem arról van szó, hogy ez egy olyan óriási távolság lenne (4-5 kilométer), hanem arról, hogy oda kellett rá figyelni. Időt kellett rá szánni, előbb el kellett indulni, hogy a villamosozás helyett gyalog menjek és úgy is odaérjek, és be kellett iktatni egy-egy sétát olyan napokon is, amikor egyébként egész nap itthon koptattam volna a klaviatúrát. Azóta is igyekszem tartani a lépésszámot és élvezni azt az érzést, amikor nincs konkrét célállomás csak az a fontos, hogy lépkedjek valamerre. Az odafigyelésben és a tudatosság növelésében szerintem mindenkinek segíthet ez a sok adat, amit az appok szolgáltatnak, mindenkinek azon a területen, ami a gyengéje.

Van, amit az orvos is hasznosnak tart

„Hát maga felkészült a vizsgálatra” – mondta a nőgyógyászom érezhető elismeréssel a hangjában, miután gond nélkül megmondtam neki az utolsó menzeszem időpontját. Mint kiderült, ez a legtöbb esetben nehézséget okoz. Belegondolva, anno a naptárban karikázós módszer nekem sem mindig ment, ugyanis gyakran elfelejtettem. De a telefonomat tényleg állandóan nyomkodom és így a szemem előtt van a naptár applikáció. Ráadásul nagyon profi (női) egészségnaptár alkalmazásokat lehet ingyen letölteni, én a WomanLog-ot használom. Nem csak a ciklussal kapcsolatos adatokat tárolja és rendszerezi (kiszámolja az átlagos hosszát, jelzi, hogy várhatóan mikor lesz a következő stb.), hanem szinte bármit jelezhetsz rajta kis ikonokkal, még azt is, hogy melyik nap szexeltél és egy skálán bejelölheted, hogy milyen erősségű volt az orgazmusod. Ez persze nem biztos, hogy hasznos az orvos számára, de van, ami igen. Szintén kis ikonokkal jelezheted, ha valami tüneted volt (torokfájás, fejfájás, stb.), egy skálán jelölheted a fájdalom erősségét és azt is, hogy milyen gyógyszert vettél be rá. Ezek a pontos adatok nagyon hasznosak lehetnek egy vizsgálat során.

Szintén nagyon hasznos, ha olyan applikációkat használsz, amik emlékeztetnek arra, amit egyébként nagy eséllyel elfelejtenél. Persze az ébresztőt is használhatnád erre a célra, de valahogy mégis csak motiválóbb egy specifikusabb alkalmazás, ami például zenél, ha be kell venned a gyógyszert vagy figyelmeztet, hogy igyál vizet, és ha jelzed neki, hogy ittál még játszhatsz is jutalomból, ilyen például a Plant Nanny Water Reminder.

Az appokat a céljaid elérésének érdekében is használhatod, például, ha fogyni vagy hízni szeretnél. Ehhez is rengeteg appot találsz, ami segít a motivációban és az adatok naplózásában. Ilyen például az AktiBMI applikáció, ami testtömeg-indexet mér, emlékeztetőt küld és testsúlynaplót készít.

Szumma szummárum az életmód applikációknak rengeteg pozitív oldala van: kemény tükröt tudnak mutatni például arról mennyit mozgunk naponta, egészséges határok között van-e a testtömeg-indexünk, elegendő folyadékot viszünk-e be a szervezetünkbe. A heti összegzésekből ha nem is teljes, de tájékoztató jelleggel képet kaphatunk arról, mit csinálunk rosszul vagy épp nagyon is jól! Egyet azért tartsunk szem előtt: válogassunk módjával a több száz alkalmazás között, mert vannak, amiket egyáltalán nem szabad komolyan venni!