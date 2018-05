Nem érdemes túl sok csomagot visszaküldeni az Amazonnak, mert letiltanak

Így járt egy 20 éves izraeli fiú is, akit új fiók nyitásától is eltiltottak. Ő tavaly négy, idén egy alkalommal küldött vissza megkapott csomagot. A Wall Street Journal cikke egy másik felhasználóról is ír, aki rengeteg ruhát küldött vissza, miután úgy ítélte meg, hogy azok megrongálva vagy nem a kiírt feltételeknek megfelelő állapotban érkeztek meg.

Az Amazon belső informatikai rendszere listázza, kik azok a felhasználók, akik a legtöbb terméket visszaküldik, a munkatársak ezután döntenek arról, hogy megszüntessék-e a fiókokat. A cég szóvivője úgy fogalmazott, nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit kell figyelembe venniük. Mindenesetre arra biztatta az érintett vásárlókat, hogy jelezzék a cég felé, ha úgy érzik, méltánytalanul bántak velük. (via hvg.hu)