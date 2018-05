Fordítsd saját hasznodra a szokás hatalmát!

Biztosan ti is ismeritek, sőt talán használjátok is a „szokás hatalma“ kifejezést. De elgondolkodtatok már valaha azon, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a szóösszetétel? Én őszintén szólva egészen a tavalyi évig nem sok figyelmet szenteltem a dolognak, amíg aztán úgy szilveszter–újév tájékán el nem kezdtem gondolkodni azon, hogy mit is szeretnék elérni 2018-ban. Terveim között szerepelt például többet olvasni, képezni magam és megtanulni végre spanyolul.