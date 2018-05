Feleségtesztet készített barátnőjének, kidobták

A férfi a Twitteren posztolta az elképesztő teszt leírását. Teleszórta a konyháját üres pizzásdobozokkal és kávéscsészékkel csak azért, hogy megnézze, vajon a barátnője rendbe teszi-e őket utána.

„Először hívtam át magamhoz a barátnőmet, és hogy őszinte legyek, rendkívül csalódott vagyok. Ma reggel anélkül távozott, hogy elmosogatta volna a piszkos edényeket. Azt hittem, hogy igazi feleségnek való alapanyag, de csúnyán elhasalt a feleségteszten.”

I invited my girlfriend for the first time ever at my place & I was extremely disappointed to be honest, she came this morning & left without even washing dishes let alone some cleaning. I thought this one was actually wife material but she entirely failed this girlfriending test pic.twitter.com/iCmdVcB3NE