17 kilót fogyott, és egy köteg pénzt spórolt a kreatív anyuka

Az étkezési tanácsadók gyorsételek és menzák helyett első körben mindig az otthon főzést javasolják a fogyni vágyóknak. A 33 éves Nikola Green példája pedig ismét igazolta ezt az életvezetési tanácsot. A Healthy Mummy nevű közösség receptjeiből főző anyuka alig 3 fontból, azaz kevesebb mint 1000 Ft-ból képes egészséges, ízletes fogásokat előállítani.

Három év alatt diétázás nélkül is 17 kg-tól sikerült megszabadulnia a receptek segítségével Nikolának, aki emellett rendszeresen tornázik is DVD-kre. Ráadásul heti 150 fontot is spórol azzal, hogy maga vásárolja meg az alapanyagokat. Az anyuka mindig összehasonlítja a különböző szupermarketek heti akcióit, és mindent, ami szükséges, ott vásárol, ahol a legolcsóbb.

(Forrás: Dailymail)