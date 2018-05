Elég lenne ezt az egy zöldséget enned az egészségért

Igazi életmentőként határozza meg sok gyerek rémálmát, a brokkolit dr. Rangan Chatterjee, a BBC Doctor in the house című sorozatának vezetője. Chatterjee azokkal a kutatókkal ért egyet, akik szerint a brokkoli az egyik legegészségesebb, ha nem a legegészségesebb zöldség.

A brokkoli legáldásosabb hatását a belekben fejti ki: mivel elősegíti az egészséges bélflóra létrejöttét, az immunrendszer egészségéhez is hozzájárul. Sőt még a mentális állapotunkon is javít, ha tekintetbe vesszük azt az új, felkapott elméletet, miszerint a beleink és az emésztőrendszerünk működése a hangulatunkat és az agyi funkcióinkat is nagyban befolyásolja.

A brokkoli emellett a szív és a szemek egészségében, a rákmegelőzésben és a koleszterolszint csökkentésében is jelentős szerepet játszik, ráadásul egyes kutatók szerint a fiatalság forrását is benne kell keresnünk.

independent